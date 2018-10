Márquez: “Tenía que ganar a la primera, esa era mi motivación”

Márquez desveló que su motivación era ganar el Mundial en el primer 'match ball' "He decidido atacar otra vez porque me encontraba cómodo", dijo

Marc Márquez se proclamó campeón del mundo de Moto GP por quinta vez en su carrera. El piloto español ganó el Gran Premio de Japón para seguir escribiendo páginas en la historia del motociclismo.

“Me siento muy bien porque ha sido un campeonato en el que después de Aragón ya imaginaba que este iba a ser el año. Hemos tenido la bola de partido y a la primera lo hemos conseguido, esa ha sido la diferencia. Tenía esa motivación, soy así. También era importante celebrarlo delante de los jefes”, dijo Márquez tras ganar su séptimo título mundial.

Además, explicó su estrategia sobre la pista: “He podido seguir a Andrea y seguir la misma estrategia de Tailandia, que era atacar antes de la última vuelta. Él al final ha cometido un error, una pena porque merecía estar en el podio. Veía que si llegábamos juntos la ultima vuelta iba a ganar él”.

“He intentado irme cuando quedaban ocho vueltas o así, pero he tocado la tierra. A falta de cuatro o cinco he decidido atacar otra vez porque me encontraba cómodo. Cuando he visto ‘Dovi out’ ha sido difícil concentrarse hasta la meta”, añadió.

“Me han preparado el videojuego y se me ha salido el hombro al abrazar a Reading. Habrá que pasar por el quirófano”, desveló también el de Cervera.

Por último, se mostró orgulloso de sus siete título: “Cuando escucho siete son muchos, pero las ganas y la ilusión son las mismas que el primero. Hay que celebrar todos los momentos buenos. Puedes hacer poles, triunfos, pero lo importante son los títulos. Le diré a Doohan en Australia que lo siento por igualarle“.