KTM, alternativa para Pedrosa para seguir en MotoGP

Honda también quiere mantener a Pedrosa como probador. Dani Pedrosa se tomará un tiempo de reflexión antes de decidir su futuro.

Confirmada la retirada de Dani Pedrosa, queda por ver qué es lo que hace el todavía piloto de Honda con su futuro. Aún no sabe cuál es su deseo real, afirmando que necesita un periodo de reflexión para ver hacia dónde encamina sus pasos. Y no, opciones no le van a faltar, incluso dentro del propio mundial de MotoGP. Las diferentes marcas saben de su valía y experiencia, queriendo aprovechar ambas atrayendo a Dani como piloto probador.

Desde HRC han mostrado interés en que Pedrosa continúe ligado a ellos de cara a evolucionar la moto que el año que viene pilotarán Márquez y Lorenzo. Sin embargo, el propio Alberto Puig ha reconocido que, de momento, Dani no sabe siquiera si quiere seguir pilotando en estas circunstancias. Toca esperar. Además, no tiene que ser sencillo aceptar una propuesta de quien te ha dejado sin moto para correr.

Llegados a este punto aparece una segunda posibilidad, la de KTM. La firma austriaca tiene entre ceja y ceja triunfar en MotoGP, y por ello han fichado a Johann Zarco como punta de lanza. Y sí, Pedrosa sería una opción más que interesante para realizar las labores de piloto probador. Toda la experiencia acumulada estos años en Honda le convierte en una pieza muy valiosa de cara a desarrollar una montura tan joven como ésta. Y, lo más importante, en KTM están dispuestos a esperar a que Pedrosa decida qué es lo que quiere.

Otro de los puntos de interés que tendría una hipotética nueva etapa en KTM para Pedrosa es que le permitiría mantener el patrocinio de Red Bull, que es precisamente quien pinta las motos centroeuropeas. Además, su actual piloto probador Mika Kallio ha sufrido este fin de semana en Sachsenring una lesión en los ligamentos de la rodilla que le va a tener varios meses en el dique seco. ¿Veremos a Pedrosa de nuevo sobre una MotoGP una vez acabe el presente año? Nada es descartable a día de hoy.