Yamaha pedirá una mayor sanción para Marc Márquez

La actuación de Marc Márquez en el Gran Premio de Argentina de MotoGP va a traer mucha cola. Pocos son los que defienden el exceso de agresividad del piloto de Honda, habiendo incluso quien piensa que las sanciones recibidas por éste no son suficientes. Así lo ha dejado entrever tras la carrera Massimo Meregalli, uno de los máximos responsables de Yamaha, que no ha querido desmentir que su equipo haya solicitado a dirección de carrera un castigo mayor para el ’93’.

“Simplemente he dicho que la manera en la que Márquez ha afrontado la carrera ha sido extrema. Podemos entender que un piloto corra con temperamento, pero hay que respetar al resto de pilotos y ahora no creo que haya respetado a ninguno. Piensa que está solo en pista, que está él, y eso no es correcto. Si todos tuvieran que pilotar como ha pilotado Marc hoy, y no solo hoy, bajo mi punto de vista en la parrilla podrían suceder más veces estas cosas”, ha dicho Meregalli.

No se espera que dirección de carrera aplique más sanciones que las ya impuestas a Marc Márquez tras la actuación del piloto en el Gran Premio de Argentina. Dos ride through y obligarle a ceder una posición son sanciones acordes con las faltas cometidas. Eso sí, tampoco se descarta que, antes de disputarse la siguiente prueba en Austin, se le dé un toque al de Cervera para que modere su actitud cuando de luchar cuerpo a cuerpo se trate.

El ruido generado por la monumental rajada de Valentino Rossi va a hacer que los focos de todo el mundo del motociclismo recaigan sobre un Marc Márquez que va a tener que enfrentarse de nuevo a los insultos y los abucheos de lo fans del italiano, algo que ya parecía olvidado. Y es que, por mucho que un piloto se porte como no debe en pista, nunca conviene sacar los pies del tiesto delante de un micrófono. Es mucha gente la que sigue el motociclismo y es así como realmente se daña el deporte. Veremos…