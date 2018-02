Casey Stoner, muy crítico con el rendimiento de Jorge Lorenzo en Ducati: “Esperaba algo más de él”

Que la temporada 2017 de Jorge Lorenzo a lomos de la Ducati fue una completa decepción no se le escapa a nadie. Ni siquiera a Casey Stoner, que sigue siendo el único piloto que ha sido capaz de ser campeón del mundo con la moto roja. No obstante, el australiano justifica en parte al ’99’, considerando que este año será otra historia.

“Esperaba algo más de él, no le voy a mentir. Entiendo que tras pasarse nueve años pilotando la misma moto, no es fácil cambiar de repente y coger confianza a la primera. Jorge lo pasó mal para adaptarse a los neumáticos cuando Michelin los comenzó a cambiar. Fue de menos a más a lo largo del campeonato y doy por hecho que este año peleará más regularmente por subir al podio e incluso por victorias. Pero sí, esperaba más de él y, sobre todo, antes. Creo que la nueva moto le irá mejor a él y al resto de pilotos de Ducati. Jorge es un poco más especial por cómo le gusta llevar la moto, pero en el tramo final de la temporada ganó mucha confianza y su nivel y el de Andrea eran muy parecidos. A pesar de aplicar dos estilos de pilotaje bastante distintos, ambos llegaron al mismo punto. Si damos pasos hacia delante, tanto él como Dovizioso saldrán beneficiados”, afirma Stoner en motorsport.com.

Al igual que Lorenzo le decepcionó, la actuación de Andrea Dovizioso en 2017 ha sido toda una sorpresa para Stoner, si bien reconoce que el mal desempeño en los días malos fue lo que le acabó dejando sin mundial. “Por supuesto que me sorprendió Dovizioso, y al propio Andrea, también. No creo que él afrontara el mundial pensando que iba a ser tan competitivo. Dicho esto, trabajó mucho, tiró de método y su actitud fue la adecuada. En las carreras utilizó la cabeza, hizo una temporada muy buena y el único ‘pero’ fue que en los momentos en los que las cosas no fueron bien se perdieron muchos puntos porque se quedó muy atrás”.

Stoner también ha tenido tiempo de echar la vista atrás y recordar su tiempo como piloto de Ducati, reconociendo que la mejor Desmosedici que pilotó no fue con la que ganó el mundial. De hecho, aquella fue una de las peores, según él. “La mejor Ducati fue la de 2009, era impresionante. Con la que gané era un desastre en todo al margen del motor. Frenaba bien, pero apenas entraba en las curvas y también salía mal de ellas. Resumiendo, no daba problemas en línea recta, ni en aceleración ni en frenada, pero la cosa se complicaba si intentabas hacer algo más”. Pues menos mal…