Lorenzo avisa a Márquez: “Tiene más presión que Dovizioso”

Las preferencias de Jorge Lorenzo en el presente mundial de MotoGP quedaron bien claras en Malasia. Lógico, teniendo en cuenta quién le paga. El mallorquín ha pasado durante la temporada de ser el piloto estrella de Ducati a convertirse en el escudero de Andrea Dovizioso, que ha sorprendido a propios y extraños plantándose en la cita decisiva de Valencia con opciones matemáticas de título. Necesita un milagro, sí, pero es el único que ha aguantado el pulso a Márquez hasta el final, logrando por el camino seis fantásticas victorias.

Hablábamos no obstante de Lorenzo, que si puede volverá a jugar un papel fundamental para que Dovizioso pueda lograr el título. Ya que en pista será complicado que pueda ayudar -para ello Márquez debe cometer un error garrafal o sufrir cualquier desgracia-, trata de hacerlo ante los micrófonos, pasándole toda la presión al de Honda. Para el tres veces campeón de MotoGP, Márquez es el único piloto que tiene presión de los dos contendientes por el mundial.

“Andrea sabe perfectamente qué debe hacer, es un piloto inteligente, conoce la moto y estoy convencido de que hará todo lo posible para ser competitivo e intentar ganar. Creo que Marc tiene más presión en este momento, también porque si Dovi cometiera un error, nada cambiaría”, afirma acertadamente Lorenzo.

En lo que a él respecta, Lorenzo tratará de hacer una buena carrera en Cheste, sin descartar un posible triunfo que evitaría su primer año en blanco desde que está en MotoGP. “Es uno de los circuitos en los que siempre me he propuesto ganar, de hecho lo hice en las dos últimas ediciones. Esta vez creo que será algo desconocido con Ducati. Me siento fuerte después de las últimas carreras. Como resultado, creo que puedo intentar luchar por le podio, incluso aunque nuestra moto no sea favorita en esta pista. Venimos a Valencia en nuestro mejor momento de la temporada”.