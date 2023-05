Morata, el último en caer. El Atlético ya se plantea ampliar la enfermería porque no le caben los lesionados en una recta final de temporada que está acabando con los escasos recursos de la plantilla rojiblanca. El delantero internacional, con un esguince cervical, será baja en los tres partidos de Liga que quedan. Simeone se queda con Ángel Correa como único delantero para afrontar los choques ante Espanyol, Real Sociedad y Villarreal.

Morata se une así a una lista que, tras el penúltimo parte de guerra, estaba integrada por Oblak, Savic, Reinildo, Llorente, Lemar y Memphis. Siete bajas de jugadores que, en condiciones normales, serían todos titulares. Otro dato que enaltece el enorme final de temporada que ha conseguido llevar a cabo Simeone.

Confirmada ayer la cuarta plaza, con la tercera matemáticamente a tres puntos y la segunda a nueve, el Atlético tiene que mantener entre algodones a su único atacante sano, el argentino Correa. Griezmann deberá volver a adelantar su posición y, si fuera necesario, el Cholo se verá obligado a tirar del canterano Carlos Martín, máximo goleador del filial pero sin apenas experiencia en Primera División.

Para Álvaro Morata acaba una temporada de claroscuros. Los números globales no son malos, con 13 tantos marcados en Liga, pero le ha lastrado su falta de efectividad ante la portería contraria, puesta de manifiesto en los dos últimos partidos ante Elche y Osasuna. El Atlético busca un 9 con mayor capacidad goleadora para sustituirle, pero ya intentó lo mismo el pasado verano y al final el madrileño acabó quedándose.

Lo que tiene también indignado a la afición y al propio vestuario es que de nuevo la acción sobre Morata no tuviera ningún tipo de consecuencia. El defensa central de Osasuna David García dejó tendido en el suelo al delantero en una acción que González Fuertes resolvió con una simple falta, sin mostrarle ni siquiera tarjeta amarilla. El Atlético no deja de recordar acciones de mucha menor intensidad en las que sus jugadores no sólo fueron amonestados, sino incluso expulsados. Le sucedió a Savic en Vigo y al propio Correa en el Santiago Bernabéu, sin ir más lejos, pero está claro que a los rojiblancos los árbitros les aplican siempre un doble rasero.