Las declaraciones sobre Novak Djokovic en las que asegura que no se vacunará aunque le cueste renunciar a títulos siguen trayendo cola. «Nunca he estado en contra de la vacunación, de niño recibí varias vacunas. Pero siempre he defendido la libertad de decidir sobre qué te metes en tu cuerpo», aseguró el serbio, consciente de que esa postura le impedirá disputar muchos torneos esta temporada. La aerolínea Ryanair también se ha pronunciado sobre las palabras del serbio y su comentario ha sido muy aplaudido en las redes sociales.

«Podría renunciar a torneos que me obliguen a cambiar mi postura sobre la vacuna, es el precio que estoy dispuesto a pagar», ha asegurado esta semana Novak Djokovic, que por fin ha roto el silencio sobre todo lo que vivió en Australia. El serbio asegura que no se vacunará y que renunciará a aquellos torneos en los que sea requisito obligatorio para participar, aunque ello le cueste renunciar a sumar más títulos.

«Los principios de mi decisión se basan en que mi cuerpo es más importante que cualquier título. Intento estar en sintonía con mi cuerpo tanto como puedo», aseguró el serbio. Djokovic ha querido aclarar que no es antivacunas, pero que está a favor de la libertad de elegir y es por ello que no quiere recibir la vacuna contra el coronavirus. «Nunca he estado en contra de la vacunación, de niño recibí varias vacunas. Pero siempre he defendido la libertad de decidir sobre qué te metes en tu cuerpo», aseguró el serbio.

Unas palabras contradictorias para muchos, como para el community manager de la aerolínea Ryanair, que reaccionó en las redes sociales a la entrevista de Novak Djokovic con un mensaje que ha sido muy aplaudido por los internautas. . «No somos una aerolínea, pero volamos aviones», publicó Ryanair, una respuesta que acumula más de 16.000 retuits, cerca de 143.000 me gustas y mucha interacción entre los seguidores.