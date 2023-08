Mikel Landa ficha por el Soudal Quick-Step

Ya es oficial. El ciclista español, Mikel Landa, da un giro en su carrera y firma por el Soudal Quick-Step para los dos próximos años. El vasco deja así el Bahrain Victorious y se une al equipo belga, donde le esperan deportistas como Remco Evenepoel, Julian Alaphilipe o Kasper Asgreen. Su nuevo conjunto anunció su fichaje este miércoles mediante un comunicado.

«Mikel Landa, uno de los mejores corredores vascos de este siglo, ha acordado un contrato de dos años con el Soudal Quick-Step», informó el conjunto belga en su página web, anunciando la nueva incorporación como un refuerzo para las «Grandes Vueltas».

Natural de Murguía, Landa, de 33 años, posee dos podios en el Giro de Italia (2015 y 2022), además de contar con 16 victorias de etapa, desde que se hiciera profesional en 2011. Ahora, tras tres años en el Bahrain, firma por el Soudal Quick-Step, para aportar sus «grandes dotes de escalador» y «una valiosísima experiencia adquirida en las 19 Grandes Vueltas que ha corrido en la última década», según el comunicado.

Este año, su mejor resultado fue el segundo puesto en la Vuelta al País Vasco, además de un tercer puesto en la Flecha Valona. En el Tour de Francia logró ser decimonoveno, en un 2023 en el que acumula ocho pruebas. «Estoy muy emocionado por unirme al Soudal Quick-Step, un equipo increíble por el que siempre he sentido un gran respeto. Desde fuera, siempre me ha impresionado cómo sus corredores se mantienen unidos en todo tipo de situaciones y cómo apoyan siempre a su líder. Hasta ahora he estado en equipos italianos, españoles y británicos, y ahora estoy deseando descubrir la cultura belga», afirmó Landa en declaraciones difundidas por su nuevo equipo.

El corredor vasco confesó sentirse «contento y motivado» por el nuevo reto y aseguró que apoyará a Remco Evenepoel en sus objetivos. «Vengo aquí con mucha experiencia, especialmente en las Grandes Vueltas, donde he estado luchando por el podio o he ayudado a otros a ganar varias veces en el pasado», recordó.

«Siempre me he sentido cómodo apoyando a corredores más jóvenes y sé que encajaré aquí. Quiero dar lo mejor de mí en las próximas temporadas, estoy convencido de que puedo ayudar mucho a Evenepoel y, al mismo tiempo, confío en que cuando se me dé la oportunidad, yo mismo podré conseguir un buen resultado», concluyó Landa, el tercer corredor vasco que forma parte del equipo belga en su historia.

El director general de Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere, explicó que conocen al español «desde hace mucho tiempo», por su «presencia constante en la parte delantera en las duras subidas de las ‘Grandes Vueltas’». «Creemos que es el hombre adecuado para reforzar nuestro equipo a medida que cambiamos gradualmente nuestra atención a la clasificación general. Esperamos que sean dos temporadas sólidas y llenas de éxitos», zanjó.