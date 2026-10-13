El Metropolitano estrena su propio Hollywood: así es el nuevo paseo de leyendas del Atlético

Uno camina a los pies del Metropolitano como si lo hiciera por Hollywood Boulevard. Tiene que dar algún salto para esquivar las estrellas que iluminan la caminata principal del feudo rojiblanco. Humphrey Bogart, Al Pacino, Robert De Niro y compañía dan paso a Diego Pablo Simeone, Fernando Torres, Luis Aragonés, Paulo Futre… Es el renovado Paseo de Leyendas del Atlético. Sin placas; con estrellas.

A diferencia del formato antiguo —que contaba con más de 100 placas otorgadas de forma automática por disputar un centenar de partidos—, la explanada del Metropolitano queda reservada exclusivamente para estas figuras distinguidas, mientras que el resto de jugadores centenarios pasan a tener su reconocimiento en un mural en el interior del estadio.

La selección de los futbolistas que inauguraron el nuevo Paseo de Leyendas se llevó a cabo mediante un proceso participativo y votación directa acordado entre el club y la Comisión Social del Atlético de Madrid (órgano integrado por peñas, socios y representación social). El procedimiento se estructuró en dos claves principales. Se suprimió la norma anterior que regalaba una placa automática a cualquiera que alcanzase los 100 partidos oficiales, evitando así que figuras que salieron mal del club, como Courtois o Hugo Sánchez, compartieran espacio de honor con los grandes ídolos.

Los socios tuvieron voz. La masa social del club propuso y votó a los futbolistas a través de los canales oficiales. Fernando Torres fue el jugador más votado por la afición, seguido de Luis Aragonés. Tras la votación, se definieron los 17 nombres iniciales buscando representación histórica de todas las épocas doradas del club (desde leyendas lejanas como Ben Barek o Adelardo, pasando por los años 90 con Futre y Pantić, hasta la era Simeone con Godín, Gabi o el propio Cholo).

Un total de 47.095 socios participaron en dicha votación, asignando entre 1 y 5 puntos a los jugadores más destacados de cada una de las 4 etapas históricas determinadas. Cabe recordar que en dicha votación se podían seleccionar jugadores de una lista de entre 200 futbolistas de todas las épocas, pero no a jugadores que se encuentran actualmente en activo en el Atlético. Son 17 futbolistas y se añadirá uno más, que será Griezmann, en las próximas semanas. Hollywood en el Metropolitano.