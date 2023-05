El mensaje intimidador de Fernando Alonso a sus rivales antes de Mónaco

Fernando Alonso tiene una oportunidad de oro este fin de semana para ganar en su victoria número 33 en la Fórmula 1 y hacerlo más de 10 años después. El Gran Circo regresa con el Gran Premio de Mónaco y el piloto asturiano tiene más opciones que nunca de quedar en lo más alto de la clasificación. El bicampeón del mundo confirmó que atacará «más que en cualquier otro fin de semana».

«Es como cualquier otra carrera. No somos los más fuertes en Mónaco, no será un gran cambio en comparación con Bakú, que es un circuito urbano en el que Ferrari estuvo muy fuerte. Pero si digo que no vengo a Mónaco pensando en ganar la carrera, mentiría. Es como Budapest o Bakú, hay que tener confianza, atacaré más que en cualquier otro fin de semana», comenzó el asturiano

Respecto a los Red Bull, Alonso no tiene dudas: «Son mejores, han hecho un gran trabajo y merecen estar donde están. Pero hay un par de fines de semana como este donde tenemos más ocasiones, que igual luego es la peor carrera, pero teóricamente tenemos más si por ejemplo tienen problemas en el cambio. El campeonato es largo en todo caso y no nos rendiremos hasta el final».

Esta misma semana se ha dado a conocer la alianza de Aston Martin con Honda a partir de 2026 y las sensaciones de Alonso son inmejorables. Así lo reconoció en la rueda de prensa previa al inicio de este Gran Premio: «Son buenas noticias, demuestra el compromiso que tiene Aston Martin por ganar carreras y campeonatos en el futuro, y ser independiente creando sus cajas de cambios. Creo es que la única manera de, realmente, estar al cien por cien en control de todo, especialmente desde 2026, integrar todo junto, chasis y motor, solo hay beneficios. Es un gran síntoma para todos».

Su futuro

Será en 2026 cuando Honda y Aston Martin comiencen a trabajar juntos, precisamente cuando Alonso cumpla 44 años: «No sé lo que haré en 2026, es pronto aún. Ahora me siento bien, fresco, motivado y rápido pero sé que un día me levantaré y quizás ya no sentiré eso. Así que ahora me quiero centrar en Mónaco y en el año que viene, la nueva fábrica, el nuevo túnel de viento… Luego correr para Honda otra vez no hay problema alguno, no funcionó la última vez, ni para mí ni para nadie, pero han probado que lo que tienen ahora».