El mensaje de despedida de Pelé: «Amor para siempre»

Pelé ha fallecido a los 82 años de edad. Minutos después de confirmarse la noticia, su cuenta oficial en las redes sociales publicó un mensaje de despedida.

«La inspiración y el amor marcaron el camino del O Rei Pelé, quien hoy falleció en paz. En su viaje, Edson encantó a todos con su genialidad en los deportes, detuvo una guerra, realizó labores social por todo el mundo y difundió lo que él más creía que era la cura para todos nuestros problemas: el amor», comienza diciendo.

«Su mensaje se convierte en un legado para las generaciones futuras. Amor, amor y amor, para siempre», finaliza.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.

Amor, amor e amor, para sempre.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.

Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

— Pelé (@Pele) December 29, 2022