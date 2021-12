El piloto Nikita Mazepin ha dado positivo en test de Covid y no disputará este domingo el Gran Premio de Abu Dhabi, última prueba del Mundial de Fórmula 1. Según ha informado la propia competición, el ruso solo tiene síntomas leves y ha quedado aislado del resto del ‘paddock’.

«Nikita Mazepin no competirá en el Gran Premio de Abu Dhabi debido a una prueba positiva para detectar Covid-19. Mazepin solo experimenta síntomas leves y se aislado de acuerdo con los protocolos Covid-19. Deseamos a Nikita una recuperación rápida y segura», transmitió la F1.

De este modo, acaba antes de tiempo la primera temporada de Mazepin en la Fórmula 1, en la que ha llamado la atención más por sus continuos problemas al volante que por su buen rendimiento sobre al asfalto. Aún así, tiene asegurada su continuidad con el equipo Haas la próxima temporada.

