María Pombo fue la última invitada de Bertín Osborne en Mi casa es es la tuya. La influencer, una de las más importantes de nuestro país, se sinceró sobre todo lo que el presentador puso sobre la mesa sin rehuir ninguna pregunta ni tema. De hecho, en uno de los momentos de la íntima entrevista, Bertín le preguntó por la relación sentimental que tuvo con Álvaro Morata, que le catapultó a la fama en las redes sociales, y ella no tuvo reparos a la hora de explicar por qué aquella historia de amor no terminó bien.

María Pombo sorprendió desvelando que conoció a su actual marido cuando aún estaba saliendo con el delantero de la Juventus. Fue en un viaje a Cantabria, con toda su familia, cuando el joven se interesó por ella: “Estaba apreciando cosas de mí que ninguna pareja había apreciado. Es como que mis otros novios eran los importantes y en este caso Pablo estaba dándome importancia a mí”.

Aún así, María Pombo quiso hacer las cosas bien y voló a Italia para arreglar las cosas con Morata, un viaje en el que terminó de darse cuenta que aquello no iba a funcionar. “Estuve una semana allí y en mi cabeza estaba solo Pablo Castellano. Yo no me sentía valorada, y me volví a España. Allí nos peleamos un montón, hubo como movidas que definitivamente dijimos que no podíamos estar juntos”, relataba frente a Bertín Osborne.

La joven influencer también explicó lo que es ser influencer y cómo se ganan la vida: “Es una nueva forma de hacer publicidad. Ahora las marcas invierten en personas influentes, el dinero que empleaban en publicidades, en la calle o en la televisión. Invierten el dinero en nosotros porque nosotros prescribimos con la gente. Con mis seguidores tengo una conexión en la que he conseguido que ellos confíen en mí porque les cuento cosas que realmente me gustan. Entonces, algunas marcas, contactan conmigo”.