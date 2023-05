Marc Márquez frena las expectativas en su regreso al Mundial

Marc Márquez ha regresado en el GP de Francia de MotoGP tras casi un mes y medio fuera. El piloto de Cervera ha comparecido ante los medios tras recibir el OK de los doctores de MotoGP a su llegada al circuito de Bugatti en Le Mans. Pese a haberse perdido tres grandes premios y estar a 80 puntos del líder, Pecco Bagnaia, el ilerdense habló de sus opciones de remontada y asegura que no puede pensar en remontar tras un mes y medio sin ir en moto. «Será después, en Mugello, Alemania y Holanda, donde veremos si hay alguna opción de título o no».

«De entrada, no puedo afrontar la primera carrera después de estar un mes y medio sin ir en moto pensando en remontar, en estar delante. Tengo que salir poco a poco y sacar el máximo de la situación. Si me tengo que buscar la vida me la buscaré, como siempre, y a partir de allí veremos cómo va el fin de semana. Hay que pasar esta carrera, luego tenemos tres semanas de parón que vendrá bien para trabajar el físico. Será después, en Mugello, Alemania y Holanda, en esas tres carreras seguidas, donde veremos si hay alguna opción de título o no», comentó el ocho veces campeón del mundo.

El piloto estrella del Repsol Honda regresa a la competición pero reconoce que todavía no está al 100%: «Estoy de vuelta y ahora toca volver a coger ese ritmo, ese físico que tenía en pretemporada. Es cierto que llevo un mes y medio sin coger ningún tipo de moto, porque no podía por la fractura, y ahora me subiré a una MotoGP directamente. Toca cogérselo con calma en un gran premio que las condiciones no son las mejores. Pero era importante estar en esta carrera, aunque los doctores son los que mandan y todos estuvieron de acuerdo en que aquí sí podía estar, cosa que en Jerez todos estaban en contra. Será importante para coger ritmo. Luego tenemos tres semanas para volver a coger pesas en el gimnasio y recuperar el tono físico que tenía en Portimao».

Esta semana se ha conocido la decisión final del Tribunal de Apelación de MotoGP sobre la sanción a Marc Márquez. El Tribunal se pronunció en favor del piloto de Cervera y anuló la sanción impuesta por los comisarios, ya que consideraban que al no haber corrido en Argentina ya había cumplido con el castigo. El 93 se pronunció por primera vez tras conocerse la noticia y aseguró que le parece algo «lógico».

«Me parece una cosa lógica. Parece que ahora han cambiado el reglamento, aunque no lo sé muy bien. He desconectado bastante del tema. En Portimao recibí una sanción para el siguiente gran premio, que era el de Argentina, y al cabo de dos días se cambió. Yo estuve de acuerdo con la sanción, porque cometí un error, pero firmé que la tenía que cumplir en Argentina. Luego eso alguien lo cambió, no sé muy bien por qué. Si fue un error de los comisarios yo no tengo por qué pagar por ello», señaló el español en declaraciones a DAZN.