Luka Doncic no sólo está haciendo historia en la NBA sino que también está dejando huella en el condado de Dallas, al que pertenece el Dallas Mavericks, equipo en el que juega el esloveno. A partir de ahora, el 6 de julio se celebrará el Luka Doncic Day, una fiesta en su honor, en reconocimiento por la labor del jugador no sólo en la pista sino sobre todo por su aportación a la ciudad.

Con tan solo 22 años, Luka Doncic continúa dando pasos de gigante en la NBA, pero, además, el esloveno se está ganando un hueco muy importante en el corazón del condado de Dallas. Éste ha decidido que a partir de ahora el 6 de julio se celebre el día de Luka Doncic, una medida para reconocer los méritos del joven base del equipo texano.

«Gracias por este honor», decía Luka Doncic, emocionado por el reconocimiento que la ciudad ha tenido con él. Y es que el esloveno no sólo está haciendo grandes cosas en la pista, sino que está aportando su granito de arena por la ciudad con diversas acciones benéficas, implicándose en la comunidad que le ha acogido en su aventura en la NBA.

Doncic donó junto a sus compañeros de equipo 500.000 dólares a favor de los trabajadores sanitarios que lucharon en primera línea en la pandemia de coronavirus. También en febrero, y junto al dueño de la franquicia Mark Cuban, el ex del Real Madrid donó 1,2 millones de dólares para ayudar a hacer frente a los daños causados por una tormenta de nieve el pasado invierno.

Thank you for this honor Dallas County and MFFLs. 🙏🙏

— Luka Doncic (@luka7doncic) July 6, 2021