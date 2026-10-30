Luis Moya (66 años): «Entreno dos veces al día: nado, hago elíptica, pesas, abdominales y glúteos»

Cumplir años no tiene por qué ser sinónimo de bajar el ritmo ni de renunciar a mantenerse en forma. Hay personas que demuestran que la edad no es un impedimento para seguir cuidándose y disfrutando del deporte. Luis Moya es uno de los mejores ejemplos. A sus 66 años, el ex copiloto de rallys mantiene una rutina de entrenamiento que sorprende a muchos, convirtiendo el ejercicio en una parte fundamental de su día a día, hasta el punto de entrenar dos veces al día y combinar diferentes disciplinas.

«Entreno dos veces al día. Normalmente, hay tres mañanas a la semana que hago 25 minutos de elíptica y 20 de pesas, todo seguido. Luego otras tres mañana hago 40-45 minutos de bici, y por las tardes nado 2.200 metros cada día», comenzaba explicando en una entrevista para la Cadena Cope. Pero la cosa no queda ahí. El gallego cuenta que tiene problemas de espalda, y por ello una de sus rutinas diarias es ejercitar el core y los glúteos: «Y luego otra cosa que hago que es terapia, porque tengo la espalda fastidiada, es cuando me levanto por la mañana, da igual a la hora que me levante, aunque sean las 5 de la mañana para coger un avión, hago 10 minutos de abdominales y glúteos porque tengo la espalda fastidiada».

«Yo intento llegar lo más lejos posible en el mejor estado de forma posible», finaliza Luis Moya en esa charla con Juanma Castaño. Unas declaraciones que deja claro que su compromiso con la actividad física va mucho más allá de salir a caminar o acudir ocasionalmente al gimnasio. El gallego tiene perfectamente integrados los entrenamientos en su día a día y busca diferentes maneras de mantenerse activo. De hecho, algunas de sus mañanas comienzan con una combinación de ejercicio cardiovascular y trabajo de fuerza que ya quisieran mantener muchas personas bastante más jóvenes.

Luis Moya y la natación

Pero si hay una parte de su entrenamiento que llama especialmente la atención la natación. Luis Moya asegura que nada 2,2 kilómetros diarios, una distancia considerable que exige constancia, resistencia y una buena condición física. La natación es una de las actividades más completas que existen, puesto que permite ejercitar numerosos grupos musculares al mismo tiempo y mejorar la capacidad pulmonar sin someter a las articulaciones al impacto que producen otras disciplinas como correr. Además, el agua ofrece una resistencia constante que obliga al cuerpo a trabajar durante todo el recorrido.

Lo más llamativo de todo esto es que no se trata de una actividad puntual ni de un reto deportivo preparado para una ocasión especial. Es una rutina que refleja la importancia que Luis Moya concede al ejercicio físico en su vida. Su combinación de fuerza, resistencia y natación demuestra que mantenerse activo puede implicar diferentes disciplinas y que no es necesario centrarse exclusivamente en una modalidad.

A sus 66 años, Luis Moya deja una lección de constancia. Cuidar el cuerpo no debería ser una obligación asociada a una determinada edad, sino un hábito que acompañe durante toda la vida. La rutina del gallego es una buena muestra de que la actividad física puede seguir ocupando un lugar protagonista con el paso de los años.