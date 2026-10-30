El pueblo pesquero de Portugal que ha visitado Georgina Rodríguez con sus hijos

Georgina Rodríguez ha aprovechado su estancia en Portugal para descubrir uno de los rincones más singulares de la costa del país vecino. La empresaria ha visitado junto a sus hijos el fuerte de San Miguel Arcángel, en Nazaré, un enclave histórico situado frente al océano Atlántico que se ha convertido en uno de los lugares más reconocibles de la localidad. La visita, compartida en redes sociales, ha llamado la atención por un gesto de su hija Bella Esmeralda, que aparece señalando un panel informativo sobre la geología de la zona. Más allá de esta anécdota familiar, el lugar invita a descubrir un destino que combina historia, tradición pesquera, gastronomía portuguesa y algunas de las olas más impresionantes del mundo.

El fuerte histórico que domina las olas gigantes de Nazaré

El lugar que ha visitado Georgina Rodríguez es uno de los grandes símbolos de Nazaré. El fuerte de San Miguel Arcángel se levanta sobre un promontorio junto a Praia do Norte, desde donde ofrece unas vistas privilegiadas del Atlántico. Su historia se remonta al siglo XVI, cuando el rey Sebastián de Portugal ordenó su construcción en 1577 para proteger la costa de posibles incursiones de piratas. Con el paso del tiempo, la fortaleza adquirió nuevas funciones y en 1903 se instaló allí un faro que continúa formando parte de su identidad.

Hoy, el recinto es mucho más que una construcción defensiva. En su interior se encuentra el Centro Interpretativo del Cañón de Nazaré, dedicado a explicar el fenómeno geológico que ha dado fama internacional a esta localidad portuguesa. También alberga el conocido Muro de los Surfistas, donde se exhiben recuerdos y fotografías de algunos de los deportistas que han protagonizado las sesiones más espectaculares en sus aguas.

La proximidad a Praia do Norte convierte este enclave en un lugar privilegiado para observar uno de los fenómenos naturales más sorprendentes de la costa europea: las olas gigantes que atraen cada año a surfistas de todo el mundo.

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El fenómeno natural que ha convertido a Nazaré en un destino internacional

La fama de Nazaré está estrechamente relacionada con su cañón submarino, una formación geológica que alcanza aproximadamente los 5.000 metros de profundidad y se extiende unos 170 kilómetros frente a la costa. Sus características influyen en la formación de olas extraordinarias, especialmente durante los meses de otoño e invierno, cuando las condiciones del Atlántico pueden generar paredes de agua de dimensiones excepcionales.

En 2011, el surfista hawaiano Garrett McNamara contribuyó a situar Nazaré en el mapa internacional al surfear una ola de unos 30 metros. Desde entonces, la localidad se ha convertido en uno de los escenarios más conocidos del surf de olas gigantes, con deportistas que acuden para enfrentarse a unas condiciones que requieren una preparación extrema.

Un antiguo pueblo de pescadores con vistas al Atlántico

Nazaré se encuentra en la costa central de Portugal y conserva buena parte de la identidad de su pasado marinero. Su playa principal, de arena dorada y forma de media luna, está integrada en el núcleo urbano, junto a un paseo marítimo en el que se suceden restaurantes, comercios y alojamientos.

La localidad mantiene vivas algunas de sus tradiciones más reconocibles, vinculadas durante generaciones a la pesca. Una de ellas es la vestimenta tradicional de las mujeres nazarenas, asociada a las conocidas siete faldas, que forman parte de la imagen cultural del municipio.

Otro de los lugares imprescindibles es Sítio da Nazaré, el barrio situado en lo alto del promontorio que domina la playa. Desde el mirador de Suberco, a unos 110 metros sobre el nivel del mar, se obtiene una panorámica de la costa y del entramado urbano. Para llegar hasta esta zona se puede utilizar el ascensor histórico que conecta el centro con la parte alta del pueblo.

Pescado fresco y cocina portuguesa frente al mar

La gastronomía es otro de los atractivos de Nazaré. Su pasado pesquero se refleja en una oferta culinaria protagonizada por el pescado fresco y el marisco, con restaurantes que mantienen recetas tradicionales portuguesas. Entre los platos habituales destacan la caldeirada, un guiso de pescado, y el arroz de marisco, dos propuestas que permiten acercarse a los sabores de la cocina atlántica.

En las calles del centro y junto al paseo marítimo se concentran numerosos establecimientos donde probar estas especialidades, además de pescado preparado a la parrilla.