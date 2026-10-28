Así es la casa de Sara Carbonero en su pueblo natal: una vivienda manchega de 400 metros cuadrados

La periodista y empresaria Sara Carbonero encontró en Corral de Almaguer, su pueblo natal en Toledo, el lugar perfecto para crear un hogar ligado a sus raíces. En 2016 compró una casa tradicional manchega de unos 400 metros cuadrados que reformó por completo, respetando buena parte de la esencia arquitectónica de la vivienda. El resultado es un refugio donde conviven materiales naturales, muebles vintage, elementos recuperados y detalles decorativos que aportan personalidad a cada estancia. Con una estética cálida y alejada de los interiores impersonales, la casa refleja su gusto por los espacios acogedores y su vínculo con la tierra en la que creció. La fachada de piedra, los detalles de forja, los muros encalados y un patio lleno de flores convierten esta propiedad en un ejemplo de cómo actualizar una vivienda de pueblo sin borrar su historia.

Una casa de pueblo que conserva la esencia manchega

La vivienda se encuentra en el centro de Corral de Almaguer y mantiene elementos característicos de la arquitectura tradicional de la zona. Su fachada de piedra, las ventanas protegidas por rejas de hierro forjado y la sobriedad de sus líneas encajan con el paisaje urbano de esta localidad toledana. Una imagen exterior que anticipa el carácter de una casa en la que la tradición tiene un peso importante.

Cuando Sara adquirió la propiedad, su objetivo era disponer de un lugar propio en el que reunirse con su familia y regresar a sus orígenes. La reforma integral permitió adaptar la distribución y actualizar los espacios, pero sin renunciar a los materiales y acabados que aportan autenticidad. El ladrillo visto, la piedra y la cal forman parte de una estética que huye de los excesos y apuesta por la naturalidad.

Madera, fibras naturales y muebles ‘vintage’

Uno de los aspectos más interesantes de la decoración es la combinación de materiales y piezas de diferentes épocas. La madera sin tratar, las fibras vegetales y los acabados de aspecto artesanal aportan textura y calidez, mientras que los muebles vintage introducen un punto nostálgico sin hacer que los interiores parezcan anticuados.

La decoración no responde a un estilo minimalista ni busca que todo combine de manera milimétrica. Al contrario, las piezas conviven con naturalidad y contribuyen a crear una atmósfera acogedora. Los objetos recuperados y los elementos con aspecto envejecido tienen un papel destacado, en una apuesta por los espacios que cuentan una historia a través de sus muebles y accesorios.

También hay pequeños detalles que enriquecen el conjunto, como los espejos con marcos de cuerda, las cestas, las macetas colgadas y los sombreros colocados en soportes de forja. Las alfombras clásicas conviven con piezas contemporáneas, como esculturas de líneas ligeras y mesas de cristal.

Entre los elementos más llamativos del interior destaca la escalera, que adquiere protagonismo gracias a su barandilla de madera torneada y a su arranque de formas escultóricas.

Un patio lleno de flores y una piscina para disfrutar al aire libre

El exterior es otra de las grandes bases de esta casa manchega. El patio, con su carácter tradicional y sus flores de colores vivos, se convierte en una prolongación natural de los interiores. Las plantas aportan frescura y rompen con la sobriedad de los materiales, creando un ambiente especialmente agradable durante los meses de buen tiempo.

Este espacio también tiene una dimensión práctica: es el escenario perfecto para compartir comidas, largas conversaciones y reuniones familiares. La piscina completa la zona exterior y amplía las posibilidades de disfrutar de la vivienda en verano.