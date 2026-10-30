El Consell se harta de esperar y reclama oficialmente a Sánchez 1.417 millones por la atención sanitaria a los desplazados

El Consell de la Generalitat Valenciana, que preside Juanfran Pérez Llorca, se ha hartado de esperar y ha reclamado este viernes oficialmente, en el Pleno celebrado en Alicante, al Gobierno de Pedro Sánchez los 1.417 millones de euros que le adeuda por la atención de la sanidad pública valenciana a los desplazados de otras autonomías. Esa cantidad, para que se pueda visualizar su importancia, es, según las fuentes consultadas, casi el equivalente al montante total de las ayudas a fondo perdido por la DANA concedidas por el gobierno valenciano.

La reclamación del Consell se produce después de que el Grupo Popular en las Cortes Valencianas presentase una propuesta de resolución tras el debate de política general en esa Cámara del pasado septiembre, en la que instaba al gobierno de España para que «cumpla con sus obligaciones en materia de financiación» de la dependencia y de la atención a los pacientes desplazados de otras comunidades.

Lo que el Consell reclama ahora son 1.417. Esa es la cantidad destinada a compensar los fondos dejados de percibir por la falta de desarrollo y aplicación efectiva del Fondo de Garantía Asistencia (FOGA), previsto en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Además, el Gobierno valenciano reclama también la revisión y modificación del actual sistema de financiación del Fondo de Cohesión Sanitaria y del FOGA para garantizar una compensación adecuada de los costes reales que soportan las autonomías que prestan atención sanitaria a pacientes desplazados de otras comunidades y extranjeros.

La compensación de los gastos sanitarios derivados de pacientes desplazados de otras autonomías (FOGA) y a ciudadanos extranjeros (Fondo de Cohesión) genera un impacto económico muy importante en el sistema sanitario valenciano.

En cifras, la compensación por la atención sanitaria especializada prestada a pacientes procedentes de otras autonomías dejada de percibir desde julio de 2012 a diciembre de 2025, 13 años, asciende ya a 976,4 millones de euros.

A ello, hay que agregar la compensación por la atención sanitaria primaria a pacientes desplazados nacionales desde que entró en vigor el decreto antes citado hasta diciembre de 2013. Otros 23,1 millones de euros.

Además, los importes reclamados a través del Fondo de Cohesión Sanitaria por asistencia a pacientes extranjeros desplazados suman 125,1 millones de euros. Además, la Generalitat Valenciana reclama también a Sánchez otros 50,3 millones de euros de varias liquidaciones.

A todo esto, hay que agregar, también, 155,8 millones de euros. Esta es la cantidad pendiente de cobro por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por asistencia a pacientes extranjeros residentes en la Comunidad Valenciana.

La Generalitat reclama, finalmente, que se revise y modifique el actual sistema de financiación, porque le ha supuesto una minoración del 20% del Fondo de Cohesión y del 40% del Fondo de Garantía Asistencial, lo que ha derivado en unos importes no compensados que suman 86,9 millones de euros.