Luis Enrique: «Los jugadores no son tontos y habrá sorpresas antes del Mundial»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación antes del duelo que enfrentará el jueves en el Benito Villamarín a España y Portugal. El combinado nacional comienza su andadura en una nueva edición de la Liga de Naciones.

Condicionantes

“Solemos tener en cuenta todos los factores que rodean a la Selección para salvaguardar el rendimiento de los jugadores. Sé lo que es jugar a final de temporada con España y uno está viendo las vacaciones, pero representar a tu país con un Mundial muy cerca tiene una importancia vital para los jugadores”.

Objetivo

“El objetivo es intentar ganar esta competición. Hay que intentar ganar los cuatro partidos, aunque es muy difícil y no creo que ningún equipo lo consiga. El resto es lo de siempre, uno puede buscar atenuantes, pero para todos son las mismas circunstancias”.

Portugal

“Nuestro objetivo es tener la posesión de balón. Nos han analizado, nos conocen muy bien y Portugal es una selección que todos conocemos muy bien. Tiene muy buenos jugadores y acaban de ganar títulos importantes, lo que nos motiva y nos hace ver como prueba. En los amistosos pudimos ganar, pero también pudimos perder. Al final empatamos”.

Duelo ibérico

“Espero que sea un partido muy bonito. En los otros partidos no hubo entradas feas y espero que haya goles”.

Ansu Fati

“Está bien más allá de lo que ha tenido que vivir esta temporada. Le vendría bien jugar. Hay que olvidarse de su lesión, ya está recuperado. Es un jugador sano que en función de lo que veamos tendrá oportunidad para competir. Cuando un jugador lleva mucho sin jugar necesita hacerlo”.

Mundial

“Cuando fuimos al sorteo del Mundial nos preguntamos esos. Que sea en el ecuador de la temporada puede ser beneficioso para que haya un nivel, pero nadie lo sabe. Es diferente, no habrá tiempo para prepararlo, etcétera. No puede calificarlas como adversas porque todos estamos igual”.

Asensio

“Es un jugador top. Lo he visto muy bien. Lo importante es estar aquí y una vez que estás aquí es importante ver lo que haces cuando compites. Entrenando lo he visto muy bien”.

Calendario

“Sólo tenemos cinco fechas FIFA. Sólo me centro en lo que puedo controlar. Entiendo que haya polémicas por parte de otros, pero no me quiero meter en guerras”.

Líderes

“Los que lideran en el terreno, que es el momento en el que hay que hacerlo, lo hacen. Busquets, Koke, Alba, etcétera. Las listas van siendo más previsibles y es lógico, porque me dan confianza. Los jugadores no son tontos y saben que la lista está abierta. Habrá sorpresas antes del Mundial y espero que las haya”.

Lateral derecho

“Estoy encantado con mis laterales derechos y con las opciones que tengo. Lo que sí dije y destaqué es que en el lateral izquierdo hay ocho o nueve jugadores que podrían estar. Siempre he destacado la suerte que tengo como seleccionador”.

Cristiano Ronaldo

“Yo no me dedico a destacar quienes son los reyes del fútbol. Los que han estado mucho tiempo a este nivel, Messi o Cristiano, se les juzga por lo que hacen en el presente. Yo encantado de ver a buenos jugadores”.

Busquets

“Es excepcional. Podrá jugar los años que quiera, será su cabeza la que le diga que pare. La mejor versión de la Selección necesita de Busquets”.

Liga de Naciones

“Fue un torneo que empezó para quitar los amistosos, pero es un torneo con un formato muy bonito. Nos motiva y estamos encantados de jugar estos partidos. Queremos ser competitivos y nos puede beneficiar”.

Rúben Neves

“Si miramos posiciones de las dos habría muchísimos duelos en el terreno de juego. Sus estrellas han salido antes que las nuestras. Es muy beneficioso eso. Por lo que proponemos las dos se puede ver un gran partido”.

Ferran Torres

“Me lo he encontrado como el resto. Con ganas de venir y de representar a la Selección. Todos están ilusionados y tienen muchas ganas”.