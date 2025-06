Lois Boisson arma la revolución francesa: una tenista invitada que pone Roland Garros patas arriba

El público de la Philippe Chatrier asistió absorto a un aterrizaje en lo inesperado. El de Lois Boisson, número 361 del mundo que rindió cuenta de Jessica Pegula, tercera mejor raqueta del circuito WTA. Lois, de 22 años, recibió una invitación para disputar el torneo y de repente oposita a acceder a semifinales del Grand Slam francés.

Le espera Mirra Andreeva, alumna aventajada de Conchita Martínez. Basta con echar un vistazo entender la magnitud de la gesta de Lois Boisson. Ninguna francesa ha jugado la final en París desde el año 2000 y ninguna ha llegado de semifinales desde el 2011. Una sequía de 14 años que está a un partido de romperse. Y se originó con una invitación, lo que son las cosas.

Las tenistas que reciben la wild card suelen caer en las primeras rondas, pero Lois Boisson fue ganando sin hacer ruido. Hasta que su victoria contra Pegula no hubo pantalla acústica capaz de resistir. Rompió toda barrera. «No sé muy bien qué decir. Muchas gracias a todo el público por generar un ambiente tan increíble. Tenía confianza, pero no esperaba llegar hasta aquí. Sabía que ella es muy fuerte, pero conforme el partido iba igualado, me entregué al máximo y gané. Es increíble», afirmó tras el partido.

Su papel hasta ahora en Roland Garros le garantiza ganar más de 200 puestos en la próxima actualización del ranking y marcharse de París con la carrera encauzada. Comenzó su andadura sin patrocinador, sin logo alguno lució en sus tres primeros partidos. Hasta que en el cuarto, contra Pegula, salió ataviada con dos marcas. Su vida ha cambiado en Roland Garros.

Al fin una buena noticia para una tenista sacudida por la cruz de los deportistas. Lois Boisson venía de escuchar el peor diagnóstico posible. Hace un año sufrió una rotura de menisco y ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Se vio obligada a batirse en torneos modestos para ir recuperando sensaciones tenísticas y ritmo competitivo. En uno de ellos, el que se disputó en Rouen el pasado mes de abril, vivió un momento desagradable.

Su rival, la británica Harriet Dart le pidió al árbitro que le dijera a Lois Boisson que se pusiera desodorante. «Apestas», le dijo, acompañado de un gesto descortés. Boisson reaccionó con humor en redes sociales. Publicó una imagen suya con una reconocida marca de antitranspirante. «Necesito una colaboración muy especial», comentó. La francesa desafía la lógica en Roland Garros. A un partido de devolver el tenis francés a la antesala de la final.