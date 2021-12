Un gol en el tiempo de descuento por parte de Mauro Icardi sirvió al París Saint Germain sólo para rascar un punto en la visita al Lorient, penúltimo clasificado de la Ligue 1. Los periódicos franceses coinciden en señalar al conjunto parisino, del que no dudan que tiene suficiente para mantenerse líderes del campeonato pero al que auguran poco éxito en Europa. Leo Messi es uno de los más criticados en el equipo parisino por parte de los rotativos franceses.

«¿Pensar que el París Saint Germain nos iba a deleitar? Qué ingenuidad. El equipo se empeña en devolver a la gente a la realidad», escriben en el diario Le Parisien, muy críticos con el rendimiento del equipo parisino. Los de Mauricio Pochettino tuvieron un partido gris en el que lograron rascar un punto con un gol en el minuto 91 de Mauro Icardi ante el Lorient, 19º de la tabla y que acarició su cuarta victoria como local recibiendo al líder de la Ligue 1.

Los palos al PSG no se quedan en el citado diario, también L’Equipe cuestiona el rendimiento del equipo. «Este equipo tiene el talento para no perder en Ligue 1, pero ¿tiene el talento para escalar las cumbres continentales?”, se preguntan, poniendo en duda las posibilidades del conjunto de Mauricio Pochettino de avanzar en Europa, con el Real Madrid como próximo rival en la Champions League.

Palos a Leo Messi

Uno de los grandes señalados del París Saint Germain está siendo Leo Messi, cuyo rendimiento está lejos del esperado. El equipo parisino se ha encontrado con un jugador que en poco se parece a su versión con el Barcelona. «Lo que no ha cambiado es el rendimiento del séptuple Balón de Oro, que no pudiendo poner la Ligue 1 a sus pies mandó su sexto remate al poste de la temporada», dice Le Parisien, resaltando que el rosarino no cambia la tónica y que estrelló el esférico con el poste por sexta vez con la camiseta del PSG. También este detalle se lo reprochó el diario L’Equipe.

Más crítico ha sido el diario Le Monde. «A Messi lo conocía la Ligue 1 antes de su llegada al PSG. Pero no el Messi que pisa el césped desde septiembre entre dos viajes a Argentina para atender compromisos de su selección. Un gol y cinco asistencias en diez partidos es poco para el siete veces ganador del Balón de Oro. Messi se busca sobre el terreno y el PSG busca al Messi del Barcelona», subrayan.