Lisboa le declara la guerra a Cristiano Ronaldo y su Rolls-Royce

Cristiano Ronaldo es noticia en Inglaterra porque no se ha incorporado a los entrenamientos con el Manchester United. El futbolista portugués quiere marcharse porque desea jugar la Champions League y está tensando la cuerda. Mientras tanto, el luso ha recibido una mala noticia desde Lisboa, donde uno de sus coches de lujo ha sido bloqueado.

Uno de sus Rolls-Royce ha quedado inmovilicado por parte de la empresa que gestiona la movilidad y el estacionamiento en Lisboa por estar mal estacionado cerca de un centro comercial de la capital portuguesa. Concretamente, el coche de alta gama estaba aparcado en una zona para taxis en el barrio de São Sebastião, de ahí el bloqueo.

that’s not true … even @Cristiano can’t escape to EMEL. 😂 https://t.co/456MObrLeM pic.twitter.com/YL8Qw2dHWZ

— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) July 6, 2022