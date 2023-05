Frank Lampard ha sentenciado a Joao Félix en su Chelsea y el jugador portugués parece que volverá al Atlético de Madrid si el técnico inglés sigue dirigiendo a los blues. La participación del futbolista luso ha bajado de manera muy considerable y el pasado martes no disputó ni un minuto en el importante duelo frente al Arsenal.

La temporada del Chelsea en la Premier League está siendo catastrófica. Los blues, sin ningún rumbo claro, han tenido cuatro entrenadores esta temporada, se gastaron una millonada en el mercado de invierno y no han recogido frutos, y son duodécimos a solamente nueve puntos del descenso.

Con Lampard, el Chelsea ha perdido los seis partidos que ha disputado. Los números son horrendos, el equipo no levanta la cabeza y sorprende que Joao Félix no juegue en un equipo necesitado de talento y capacidad para decidir partidos. Pero Lampard le ha hecho la cruz al portugués, al igual que ya hizo Simeone. Si el técnico británico sigue en el Chelsea, parece que Joao está obligado a volver al Atlético, con el que tiene contrato hasta 2026.

Joao Félix lleva cuatro partidos consecutivos sin ser titular con el Chelsea. La última vez fue en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid en el Bernabéu. En cada encuentro con Lampard, el portugués ha ido teniendo menos minutos hasta no tener ninguna participación contra el Arsenal el pasado martes, donde el Chelsea volvió a perder una vez más.

En el duelo contra el Liverpool, con Bruno Saltor como interino tras la destitución de Potter, el Chelsea sacó un empate y Joao jugó 84 minutos. Posteriormente, llegó Lampard y los minutos del portugués fueron bajando de manera progresiva. Frente a los Wolves jugó 66 minutos, en el Bernabéu disputó 64, ante el Brighton perdió la titularidad y jugó 34 minutos, en Stamford Bridge contra los de Ancelotti solamente jugó 24 minutos, contra el Brentford tuvo 12 anecdóticos minutos y ante el Arsenal no jugó nada.

Declaraciones demoledoras

«Tiene un gran talento, y eso es muy visible en los entrenamientos, pero necesito encontrar una estructura y una idea clara en la forma en la que trabajamos sin balón, y eso es un desafío con Joao. No tiene claro dónde quiere jugar. Seguramente hay cosas que Joao necesita mostrar, aquí o en otro lado», explicó Frank Lampard sobre Joao Félix.

«Como entrenadores, confiamos en lo que recibimos de los jugadores. Ese enorme talento es algo que tienes o no tienes, pero también necesitas tener una ética de trabajo. No digo que él no lo tenga, pues trabajó con Simeone, pero en su camino aquí tiene que entender, a corto plazo, lo que quiero. Mostrando esa parte, luego puedes mostrar tu talento», añadió el técnico del Chelsea sentenciando al jugador portugués.