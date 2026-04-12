Lamine Yamal calienta la remontada al Atlético: el mensaje detrás de su foto de LeBron James

Lamine Yamal es un experto en lanzar mensajes en redes sociales antes de un partido crucial de la temporada. A falta de un par de días de la vuelta de Champions ante el Atlético, la estrella del Barcelona es consciente de la necesidad de dar motivos para creer en remontar la eliminatoria tras la debacle en el Camp Nou. Dos goles en el Metropolitano hacen falta para forzar la prórroga, y Lamine se ha encomendado a una gesta histórica de la NBA para ello.

Con la moral después de ganar el derbi y dejar encarrilada la Liga, Lamine no se ha desconectado de la viralidad para seguir siendo tendencia. Poco después de ganar al Espanyol lanzó un mensaje provocativo ante el eterno rival y poco después ha lanzado una ‘amenaza’ al Atlético para que no crean que los cuartos están ya decididos. Acostumbrado a ser enigmático y a la vez demasiado misterioso con sus referencias, Lamine esta vez ha sido claro al cambiarse su foto de perfil (no tenía ninguna) a una de LeBron James. Sin embargo, no es que pueda ser su ídolo…hay un claro mensaje y referencia detrás.

Qué significa la foto de LeBron James que se ha puesto Lamine Yamal

Concretamente, es una foto del jugador de baloncesto en su etapa con los Cavaliers en 2016, etapa en la que logró una hazaña histórica, no solo en la NBA, sino también en el deporte. Todo se remonta a hace justo diez años, cuando los Cleveland debían remontar unas Finales de la NBA después de tener un balance de 3-1 contra los Golden State Warriors (casualmente los dos de diferencia que hay entre Atlético y Barcelona).

En aquel entonces, los Warriors eran una apisonadora. Tenían un récord de 73 victorias en la temporada, el mejor de la historia. Aunque era al mejor de siete partidos, ningún equipo hasta aquel momento había sido capaz de remontar un 3-1 en unas Finales…hasta entonces. LeBron James lideró a su equipo, asumió la presión, y promedió unos números determinantes para darle la vuelta a la final. Una actuación nunca antes vista. Supuso el primer título de los Cavaliers para dar el primer anillo en más de 50 años.

Lamine se puso una foto de la celebración de LeBron con los dos trofeos de la NBA, haciendo una comparación de que puede lograr algo similar y que no es una hazaña imposible de lograr. Tanto el Barcelona como la plantilla han transmitido que el milagro es posible y que no tienen nada que perder en el Metropolitano. El estadio rojiblanco es uno de los más complicados de Europa, pero Lamine quiere reenganchar la ilusión del aficionado culé. El reto es casi imposible, pero la estrella azulgrana se encomienda a los milagros como los que logró una de las mayores leyendas del baloncesto.