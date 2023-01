Los jugadores que son gratis en 2023

2023 va a ser un año de grandes nombres, especialmente en el verano. Son muchos los grandes jugadores que acaban contrato con sus respectivos clubes al final de la presente temporada y que serán desde enero libres de negociar cuál será su próximo destino, siempre y cuando la oferta de renovación de sus equipos no acabe encandilándoles. El vigente Balón de Oro, Karim Benzema, y el mismo del Mundial, Leo Messi, están entre los citados.

El vigente campeón del Mundial de Qatar 2022 y proclamado mejor jugador del torneo acaba contrato con el Paris Saint Germain en seis meses. Leo Messi es libre de elegir destino este próximo mes de enero aunque tiene un acuerdo para renovar su contrato con el conjunto parisino.

El vigente Balón de Oro, Karim Benzema, es otro de los jugadores que acaba contrato este próximo 2023. El francés, a sus 35 años, está en uno de sus mejores momentos de su carrera y todo apunta a que renovará su contrato con el Real Madrid. Por el momento, este próximo mes de enero será libre de negociar un nuevo contrato con otro club de cara a la temporada 23/24.

Youssoufa Moukoko

El jovencísimo Moukoko, a sus 18 años, es uno de los caramelitos del mercado. El delantero acaba contrato con el Borussia Dortmund en 2023 y será libre de negociar con otro club desde este próximo mes de enero. Es sin lugar a dudas una de las joyas del mercado que puede llegar gratis a partir de junio. En lo que va de temporada con el BVB suma 22 partidos, seis goles y seis asistencias y apunta a explotar de un momento a otro. Potencial le sobra.

Adrien Rabiot

Las lesiones en el mediocentro de Francia le dieron un lugar fijo en el centro del campo titular de Francia en este Mundial de Qatar 2022. Pese a que tuvo alguna actuación pobre, mostró que está al alza y que a sus 27 años aún tiene fútbol por delante. Acaba contrato con la Juventus este próximo mes de junio y desde enero se pueden producir contactos para contar con él. Su polivalencia en el medio, su gran atractivo.

Todo apunta a que Marco Asensio no renovará su contrato con el Real Madrid. Ya hubo rumores de marcha este pasado verano pero el balear siguió en plantilla y está buscando aún su sitio en los planes de Carlo Ancelotti. Polivalencia por los cuatro costados, como extremo, falso delantero o incluso interior, el madridista es uno de los grandes atractivos del mercado y desde enero puede negociar su próximo destino de cara a la temporada 23/24 a sus 27 años.

Toni Kroos es otro de los jugadores que acaban contrato en el Real Madrid. El alemán es una leyenda del madridismo, un jugador capital en el centro del campo blanco en los últimos años y partícipe de una de las épocas más doradas con cuatro Champions League en su currículo. A sus 32 años aún le queda fútbol y el Madrid piensa en su renovación, aunque habrá interesados, no cabe duda.

Milan Skriniar

Milan Skriniar es el jugador, de los que acaba contrato en 2023, mejor tasado del mundo. El central del Inter de Milán está valorado a sus 27 años en 60 millones de euros. Un defensa de jerarquía, contundente y con gran salida de balón que puede salir gratis el próximo verano. Lo ha jugado casi todo en lo que va de temporada y está por ver si los italianos logran renovarle. De no ser así, será uno de los grandes deseados por los grandes a coste cero.

A sus 28 años, Memphis Depay acaba contrato con el Barcelona en 2023. No está siendo su temporada, donde no cuenta mucho para Xavi Hernández y no es descabellado que su salida se adelante a enero por un valor bajo, lejos de los 20 millones de euros en los que está actualmente tasado. El holandés tiene pretendientes pero debe haber un entendimiento entre las partes para salir en el mercado invernal.

Jorginho

Jorginho ha sido y es uno de los jugadores más importantes del Chelsea de los últimos años. El capitán blue acaba contrato en 2023 y es una pieza cotizada en el mercado, por su veteranía y experiencia principalmente. De no lograr sellar una renovación con el Chelsea antes, el italiano podría hacer las maletas tras cinco años en Stamford Bridge.