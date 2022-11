Toni Kroos, que ya rechazó un ofertón de 100 millones del PSG por tres temporadas, también fue rotundo ante las propuestas del City de Guardiola y del Bayern de Múnich: o renueva con el Real Madrid o se retira. No quiso ni escuchar las ofertas.

En los próximos 40 días Toni Kroos deshojará la margarita de su futuro que sólo tiene dos pétalos: seguir en el Real Madrid o retirarse del fútbol. No hay una tercera vía ni un plan C para un futbolista que tiene muy claro que no emprenderá ninguna aventura más cuando acabe su periplo en el Bernabéu. Ni los millones del PSG, ni el factor emocional de regresar al Bayern, ni siquiera la capacidad de seducción de Guardiola van a hacerle cambiar de opinión.

El pasado 10 de noviembre OKDIARIO adelantó que Toni Kroos había hecho oídos sordos a una oferta del PSG, que estaba dispuesto a pagar al centrocampista alemán del Real Madrid 100 millones de euros por tres temporadas: 25 kilos brutos al año y una prima de fichaje de otros 25 millones extra. El alemán, peculiar como él solo, ni siquiera llegó a escuchar las cifras.

No quiere volver al Bayern

El Bayern, el club en el que Toni Kroos dio el salto a la elite del fútbol mundial, tanteó su regreso para la próxima temporada. Los dirigentes bávaros se han arrepentido año tras año de haber dejado salir a Kroos rumbo al Real Madrid tras el Mundial de Brasil 2014 después de haber roto las negociaciones para su renovación. Cosidas las heridas tras 9 temporadas de blanco, el Bayern quería recuperarle pero Kroos no dio ni opción a escuchar.

El Manchester City ha sido el tercero en discordia que ha intentado tentar a Kroos. Allí está Guardiola, uno de los técnicos favoritos del centrocampista alemán, pero ni por esas. Ni el dinero ni la capacidad de seducción de Pep han servido para convencerle de que emprenda una aventura en la Premier porque Kroos tiene claro que es el Real Madrid o nada más.