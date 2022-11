Kroos para el tiempo

Toni Kroos no jugará el Mundial. El alemán dejó la selección tras la última Eurocopa. Por lo tanto, desde ya tiene tres semanas de vacaciones, aunque su fútbol se echará de menos en Qatar. Y es que, el mediocentro sienta cátedra partido tras partido. Se puede afirmar que ha llegado al final de la primera parte de la temporada siendo el mejor jugador del Real Madrid. A sus 32 años, continúa demostrando una frescura que no deja de sorprender. Ante el Cádiz, en un encuentro bronco y complicado para los blancos, terminó diciendo el encuentro en favor de los de Carlo Ancelotti.

Primero, dio una asistencia milimétrica a Militao en el primer gol del Real Madrid. Modric le cedió un balón que puso con mimo para que el brasileño abriese el marcador con un gran cabezazo. Y después, hizo el 2-0 con un derechazo desde la frontal. Un golazo en toda regla que puso la guinda a una actuación superlativa. Le costó aparecer en el encuentro, pero cuando hizo acto de presencia dominó el duelo a sus anchas una vez más.

Y es que, Kroos se está erigiendo esta temporada como uno de los jugadores más diferenciales de los blancos. Sin el miedo al lesionarse y sin la presión de llegar bien físicamente al Mundial, se ha sentido libre para dar rienda suelta a su fútbol. Sólo está centrado en el Real Madrid y esto le ayuda a él y a un equipo que le necesita. El alemán brilla y mejora a sus compañeros, como es el caso de Tchouaméni, que vive mucho mejor cuando le tiene a su lado.

Periodo de reflexión

Kroos tiene tres semanas de vacaciones, como el resto de los jugadores del Real Madrid que no acudirán al Mundial, en las que podrá pensar sobre su futuro. Acaba contrato el próximo 30 de junio y en su mano estar renovar un año más o no. Ancelotti, sus compañeros y el club quieren que continúe, pero él tendrá la última palabra. A principio de 2023 se sentará con la cúpula madridista para tomar la decisión definitiva. Si se siente bien y cree que puede seguir siendo importante, desde el Bernabéu creen que no habrá el más mínimo problema para que los blancos puedan seguir disfrutando de un jugador de época como mínimo un año más.