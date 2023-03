Joselu abre el debate

Joselu Mato debutó con España como lo hacen los grandes goleadores. Saltó al césped de La Rosaleda, tuvo tres ocasiones y metió dos. A los 80 minutos entraba al campo por Morata, en el 83′ rozaba el gol tras un gran pase de Yeremy Pino, en el 84′ abría su cuenta anotadora después de rematar un centro perfecto de Fabián y en el 85′ chutaba un balón que estaba suelto en el área para hacer el 3-0 definitivo y firmar el doblete más rápido en la historia de la selección española. Cuatro minutos y 15 segundos tardó en hacer dos goles, superando a los cinco minutos y 40 segundos que tardó en marcar dos dianas Morientes en su debut como internacional.

«Es un honor superar a Morientes. Fabián me ha puesto un gran balón para definir y los delanteros estamos para esto en cuanto encontramos dos balones en el área. Los sueños están para cumplirlos y hoy lo he hecho», confesó el flamante goleador tras un encuentro lleno de emociones. Joselu firmó el debut soñado y lo compartió con los suyos. Su familia estaba en el estadio y no podía ocultar la emoción del momento. De hecho, su cuñado, Dani Carvajal, jugaba en la banda derecha. Todo salió a la perfección, pero ahora el debate en España se ha abierto.

Luis de la Fuente ha convocado a cuatro delanteros para los duelos contra Noruega y Escocia. Ante los nórdicos apostó por Morata de punta con Iago Aspas por detrás. Pero ahora la duda es qué Hampden Park el riojano. Joselu, máximo goleador nacional, ha dejado claro que vive un momento idílico con el gol. Y esto siempre es importante para cualquier atacante. Por ello, el seleccionador tendrá que ver si sigue apostando por el capitán y el delantero del Celta o da entrada al del Espanyol. Sin olvidarse de un Borja Iglesias que fue el descarte en Málaga.

Un currante del fútbol

Joselu es de esos jugadores que todo lo que han conseguido a lo largo de su carrera lo han tenido que pelear. Nada se lo han regalado. Comenzó su carrera en las categorías inferiores del Celta. Tras debutar con el primer equipo gallego, pasó por el Castilla, donde formó pareja goleadora con Morata. Ambos fueron claves en el ascenso de los de Toril. También jugó dos partidos con el primer equipo madridista y en ambos hizo gol.

Su promedio goleador de tanto por partido no fue suficiente para que alguien confiase en él, por lo que le tocó emigrar. Se marchó a Alemania, donde jugó en Hoffenheim, Eintracht de Frankfurt y Hannover. También pasó por el Stoke City y, tras jugar en el Deportivo, regresó a la Premier para jugar en el Newcastle. En 2019 regresó a España para formar parte del Alavés y este verano firmó por el Espanyol. Tras tantos kilómetros, a los 32 años les ha llegado el premio de su vida deportiva.

«Se merece estar aquí, haber debutado y marcar dos goles. Es fruto de su gran profesionalidad y esfuerzo. Todo lo que ha conseguido se lo ha ganado él. Cualquier futbolista que es constante y trabaja como él, obtiene rendimiento», aseguró Luis de la Fuente tras la victoria.