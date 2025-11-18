A JD Sports se le va la olla en el Black Friday y rebaja las Adidas Gazelle más buscadas del momento

JD Sports ha decidido tirar la casa por la ventana este Black Friday y los aficionados a las zapatillas retro lo agradecen. La cadena deportiva tiene un descuentazo de los que no se ven todos los días en uno de los modelos más deseados del momento. Sí, hablamos de las Adidas Gazelle Indoor, que llevan meses agotándose en casi todas partes y que ahora se pueden comprar con una rebaja de más del 30% tanto en sus tiendas físicas como online.

Las Adidas Originals Gazelle Indoor en azul Mystic han pasado de costar 120€ a quedarse en 80 euros. Una bajada de precio de esas que te hacen mirar dos veces para ver si es un error. Una auténtica locura si se tiene en cuenta la fiebre que hay ahora mismo por este modelo. Hablamos de un modelo que vive un momento dulce y que combina el rollo clásico de las zapatillas de entrenamiento de los 70 con una estética que encaja de maravilla en cualquier look urbano. Su silueta baja, el ante suave, la suela translúcida tipo goma y las tres bandas clásicas hacen que sea un modelo que funciona lo mismo con unos vaqueros que con un outfit más arreglado pero informal. Y eso explica por qué, cada vez que vuelven a stock, duran tan poco.

Las Adidas Gazelle de oferta en JD Sports

JD Sports, sabiendo el tirón que tienen, ha aprovechado el Black Friday para ponerlas a precios que hacen muy difícil resistirse. De hecho, no solo el modelo azul está rebajado; también hay versiones para mujer con descuentos incluso mayores, llegando en algunos casos a bajar de 120€ a 65 euros. Vamos, una oportunidad rara y que tienen que aprovechar aquellos que llevan meses detrás de unas Gazelle.

Obviamente, esta rebaja no ha pasado desapercibida. En redes y foros de zapatillas ya se comenta que las tallas están desapareciendo a buen ritmo, algo normal cuando un modelo tan buscado cae en precio. Más de uno se ha lamentado de haberlas comprado hace semanas al precio original, pero así es el juego del Black Friday, pues el que espera estas oportunidades muchas veces acaba ganando.

Las Gazelle Indoor son un producto estrella ahora mismo, y bajarlas de precio justo en el pico de demanda es una estrategia que probablemente les esté funcionando de maravilla. Para el consumidor, desde luego, es un win-win de manual, porque se lleva un modelo icónico, cómodo, atemporal y con un descuento que realmente merece la pena. JD Sports se ha venido arriba con esta rebaja y ha dejado a todo el mundo con los ojos abiertos. Si estabas esperando a que las Gazelle Indoor bajaran de precio, o simplemente quieres aprovechar un buen chollo antes de que desaparezca, probablemente este sea tu momento. Eso sí, mejor darse prisa porque las tallas empiezan a agotarse.