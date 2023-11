Jaume Masià: «Pedrosa siempre ha sido mi referencia»

El campeón del mundo de Moto3, Jaume Masià, atendió a OKDIARIO en el circuito Ricardo Tormo antes de la disputa del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP. El valenciano correrá delante de su gente ya como campeón del mundo tras cerrarlo en Qatar. El piloto del Leopard habló sobre la polémica con Sasaki, las declaraciones del japonés, su título de campeón, sus palabras tras ganar la carrera en Losail y asegura que su referencia «siempre ha sido Pedrosa».

Pregunta.- Lo primero de todo, enhorabuena. El trabajo por fin ha dado sus frutos…

Respuesta.- Muchas gracias.

P.- ¿Ya ha podido celebrarlo con la familia como se merece?

R.- No, aún no. Para hacer lo que se merecen hay muchos días que celebrar. Porque la verdad que los días que han puesto ellos en que todo esto salga son muchos. Cuando acabe después de esta carrera, ya lo celebraremos.

P.-¿Qué le dijo su familia al verle?

R.- Bueno, pues estaban muy emocionados. Ellos sabrán, bueno yo también lo sé, lo que han trabajado para que esto salga. Estoy muy contento de verlos tan emocionados porque al final es lo más bonito del mundo para mí ver a mis padres contentos. Me gustó mucho.

P.- No sé si es consciente de la gran remontada que ha hecho… Llegó a Barcelona a 52 de Holgado y cuatro carreras después, tras Japón, se puso líder… Eso sólo lo hacen los grandes.

R.- Al final esto es lo que nos ha hecho grandes como equipo en general, no venirnos abajo, el seguir luchando y remontar situaciones que de verdad han sido muy difíciles.

P.- En los últimos años siempre se hablaba de Jaume Masià como un candidato al título pero siempre le faltaba ese empujón final para pelear con los de delante… ¿Qué ha cambiado este año?

R.- Encontrarme con un entorno familiar bueno y, sobre todo, también el punto de madurez con el que con el que he afrontado este año. Creo que eso es lo que ha hecho la diferencia.

P.- Tengo entendido que ha empezado a trabajar con una psicóloga deportiva, ¿cómo de importante ha sido esto en su cambio? ¿Ha sido la clave de su éxito?

R.- La clave no, tampoco, porque al final creo que no hay que quitarle méritos a la gente que ha estado ahí. Pero sí que es verdad que, como persona, me ha transmitido muchísima tranquilidad, ha sabido gestionarme en mis impulsos y y darme visiones de cosas que luego han pasado. Un poco brujilla sí que es. He confiado mucho en ella y me ha aportado muchísima tranquilidad en los puntos clave y obviamente ha sido una pieza fundamental.

P.- Poco se habla de que ganó como lo hacen los grandes… con victoria. ¿Cómo fue la carrera? ¿Estaba muy nervioso?

R.- Estaba un pelín más nervioso antes de la carrera, pero la verdad que durante la carrera tenía todo el rato una emoción enorme dentro de mí y unas ganas increíbles. Pocas veces he corrido así una carrera. Me sentía cerca de invencible y y con muchas ganas de luchar y de ir a por a por mi sueño.

P.- Ahora visto con perspectiva, ¿cree que es mejor haber cerrado el título en Qatar y llegar a Valencia con el trabajo hecho que tener la presión de cerrarlo en casa delante de su gente?

R.- Tú mismo me has contestado. Venir aquí como campeón del mundo es un sueño.

P.- Nos regaló una bonita batalla con Sasaki. Aunque parece que él no lo ve así… Dijo que esto era una vergüenza y no le podía felicitar porque cree que no ha perdido adecuadamente… ¿Qué le parecen esas palabras?

R.- Las puedo llegar a aceptar. Creo que un campeonato no se pierde una carrera ni se pierde en dos vueltas. Creo que ha tenido 20 carreras para ganar al menos una carrera. No ha podido ganar ninguna. Al final creo que son palabras de un poco de frustración. Y lo entiendo, pero bueno, nada. Nosotros como equipo hemos hecho un trabajo enorme, nos hemos apoyado en momentos difíciles, quizás ellos han flaqueado un pelín más y también creo que que debe de echarle en falta a su compañero esos cinco puntos de Malasia y a lo mejor tener que clarificar un poquito más lo que es el trabajo en equipo y ya está.

P.- ¿Le ha felicitado ya?

R.- No, no, pero tampoco es una cosa por la que vaya a dejar de dormir.

P.- Tras la carrera se le notó que tenía mucha tensión acumulada… dijo: «Les joda o no ha ganado un español». ¿Cree que no les interesaba que ganara un español o que quizá les interesaba más que ganara un japonés?

R.- Fue un comentario fruto de de la emoción, fruto de la tensión… Se me acumuló todo el trabajo, todo el año de nervios se me acumuló ahí. Y bueno, quizás la gente lo ha malinterpretado un pelín. Sí que es verdad que bueno, solo tienes que verte las listas y somos muchos españoles y esto es así, pero también será por algo. Creo que tenía que ganar el mejor de los dos y al final me ha tocado a mí y soy justo ganador.

P.- Se habla mucho de sus acciones en Qatar pero no se ha dicho nada de que Veijer intentó tirarle al suelo…

R.- Y también en Malasia. Como bien dije, nunca una persona me había adelantado tantas veces. Me adelantaba muchas veces sin sentido y sacándome fuera. También hizo su trabajo, aunque no lo culminó. Pero lo intentó. Al final esto es un mundial. Quien tenga una mínima idea de la magnitud que es ser campeón del mundo lo entendería. Todo esto son mundiales. La gente lo que no se tiene que olvidar que al final esto es una guerra, esto es motociclismo, esto no es, no sé, ir a bailar o ir a cantar. Al final nos estamos jugando cosas importantes. Aparte de nuestra salud física, nos estamos jugando cosas grandiosas como es un campeonato del mundo. Son muchos años detrás de él y entiendo que hubieron acciones que estuvieron un pelín al límite, pero al final considero que es parte del del juego.

P.- Es un poco sorprendente que Dirección de Carrera se metiera en la estrategia que tenían para frenar a Sasaki, ¿no? Y sobre todo que le mandarán un warning a usted y no a él.

R.- Entiendo que el trabajo de dirección de carrera es muy complicado, el interpretarlo todo de manera correcta. Sí que es verdad que mis acciones estuvieron un pelín al límite, lo cual acepté el warning y rebajé un pelín mis incisiones contra él, lo cual él al revés, fue a más. Creo que no le mandaron nada, pero al final lo que cuenta es que nosotros ganamos el Mundial y ganamos la carrera.

P.- Durante la carrera, cuando Adrián (su compañero) adelantó a Sasaki y usted se puso primero, ¿le comunicaron que era campeón de acabar así o no quiso saber nada hasta el final?

R.- No, no, para nada. Yo no sabía nada porque realmente no teníamos nada hablado ni nada apalabrado. Al final yo no sabía ni que había ganado el mundial cuando pasé por meta y bueno, era totalmente desconocedor de de qué había pasado y así que bueno, luego me encontré que había ganado y ya pues ya me eché a llorar.

P.- ¿Cómo se enteró de que era campeón y cuándo?

R.- Lo vi en una pantalla al acabar la carrera y flipé. Al final, ahí no sabes lo que está pasando.

P.- ¿En quién se fija Jaume Masià para mejorar como piloto?

R.- Para mí Dani Pedrosa ha sido siempre mi referencia. Aunque, ahora, las motos de hoy en día son muy diferentes a las que él corrió. Pero bueno, como persona y como estilo, para mí es una pasada verlo.