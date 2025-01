El independentista Oleguer denuncia que le obligaron a ir con España: «Es una aberración…»

Oleguer Presas, ex jugador del Barcelona que defendió la camiseta azulgrana desde el año 2001 hasta 2008, acudió a una concentración de la Selección Española en el año 2005. Sin embargo, el defensa catalán pidió no ser convocado por España y Luis Aragonés respetó su deseo, aunque antes de que eso ocurriera tuvo que acudir a Las Rozas, un episodio del que no tiene muy buenos recuerdos.

«Es una aberración que te impongan una sanción por no ir con la Selección. Fui a esa concentración porque me hicieron pasar por el aro. Tenían claro que yo no quería estar allí», ha explicado el ex futbolista en el podcast La Sotana. Oleguer Presas, declarado antifascista e independetista catalán, pues llegó a ir en las listas de la CUP en unas elecciones, ha desvelado años después las supuestas presiones que sufrió para acudir con la Selección nacional, con la que no se sentía nada identificado.

El ex del Barcelona cuenta que acabó cediendo a las presiones por culpa de las consecuencias que le podía llevar el negarse, como una importante sanción económica o la suspensión de la licencia federativa. Sin embargo, finalmente Luis Aragonés optó por no volver a convocar a Oleguer Presas porque sabía de primera mano que no quería defender la camiseta de España.

El xandall de Fernando Hierro. pic.twitter.com/qIcefGvLCq — La Sotana (@LaSotana_) January 15, 2025

Oleguer se sinera

Hace unos años, Oleguer se sinceró al respecto también en una entrevista con la revista Panenka en la que explicó los motivos por los que decidió no ir a la Selección pese a que le llamaron en alguna ocasión: «No me sentía con este compromiso para ir a una Selección nacional que no me representa de ninguna manera. Al contrario, que me genera rechazo y aversión por lo que representa».

«La conversación con Luis Aragonés fue muy franca, honesta y tranquila. Hay un punto de rechazo a la exaltación nacional que representa España y ahí no me puedo sentir cómodo. No es que no me haga sentir cómodo, además es que no me interesa. No he visto ni he seguido las Eurocopas ni los Mundiales, no tiene mucho sentido. Cuando estás en el centro de esto, algunos me escogieron como icono por lo que decía y otros me odiaron. Siempre fui bastante consciente de ello», añadió.

Durante su etapa como futbolista rechazó ir a la selección en varias ocasiones, puesto que no se sentía identificado. A diferencia de Guardiola, Oleguer dejó clara su posición desde el primer minuto mientras el técnico hace campaña a favor de los independentistas luciendo el lazo amarillo y hablando de Cataluña como si fuese un país independiente. Eso sí, cuando fue futbolista no renunció a representar los colores de un país cuyos ideales no compartía.