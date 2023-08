Increíble: Un portero argentino actúa como un mimo en el campo para distraer a los rivales

El portero argentino de los Tigres UANL, Nahuel Guzmán, sorprendió a todos los espectadores cuando durante un partido comenzó a actuar como un mimo profesional en mitad del campo. Su actuación, que realizó para distraer al equipo rival, consistió en gesticular de forma extraña y en sacarse una larga serpentina de colores de la boca.

Este hecho ocurrió durante una serie de penaltis en el partido entre los Tigres y Vancouver Whitecaps de los dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2023, la liga norteamericana de fútbol. La grabación, que se ha hecho viral en redes sociales con más de un millón de visualizaciones, muestra como el guardameta hace gestos extraños antes de un penalti para provocar el fallo del jugador contrario. Al parecer su método funcionó en uno de los penaltis pues el serbio Ranko Veselinovic falló el disparo el cual fue atajado por el arquero argentino.

Previamente Guzmán había utilizado otra táctica que consistió en un conocido truco de magia: sacarse una larga serpentina de colores de la boca al más puro estilo de un mago profesional.

En este sentido, las redes se han convertido en un hervidero de comentarios después de presenciar este atípico comportamiento en un futbolista. «Es un truco de magia o soy yo el que no ve bien», ha escrito un usuario. «Mimo, mago y atajador de penales. El mejor portero que ha llegado a esta liga bananera, en toda su historia», ha dicho otro. «Aprendí que era un mago antes de que comenzara a ser portero», ha señalado un internauta.

It’s a magic trick or it’s me who doesn’t see well

