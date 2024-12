Incendio en Valencia: el consejo abandona la Junta a los 10 minutos a gritos de «¡esto es ilegal!»

La Junta General Ordinaria de Accionistas 2024 del Valencia se ha suspendido a los 10 minutos de empezar. La situación crítica que atraviesa el club ha provocado abucheos al consejo en cuanto la presidenta, Lay Hoon Chan, intentó abrir la Junta. Otro incendio más en Mestalla como consecuencia de la pésima gestión de Peter Lim.

Las protestas e increpaciones de los accionistas minoritarios contra la gestión del singapurense provocó que los consejeros se bajaran del escenario y se marcharan por el túnel de vestuarios a los 10 minutos de arrancar. No se lo pensaron dos veces antes de actuar. De hecho, Germán Cabrera, secretario del consejo del Valencia, tenía muy clara la estrategia desde antes de comenzar: «Empezamos la junta normal y si la cosa se pone mal, paramos y pasamos directamente a la votación».

La situación del club y los últimos resultados hacía prever que sería una de las juntas más calientes de la historia de la entidad. Y así fue. Todo estalló en tiempo récord. Los consejeros duraron 10 minutos sentados en el escenario colocado en el césped de Mestalla mirando a la tribuna frente a varios cientos de accionistas presentes en las gradas. Los abucheos comenzaron en cuanto la presidenta cogió el micrófono para intentar constituir la Junta de Accionistas.

«¡Fuera, mentirosa!», le decían a la presidenta. Pero también tuvieron para el director corporativo del Valencia CF, Javier Solís: «¡Solís, canalla, fuera de Mestalla!». Cabrera insistía en su discurso: «Vamos a intentar empezar la junta; si vemos que no podemos, paramos. Y pasamos directamente a las votaciones». A todo esto, la Junta no se había podido constituir, por lo que no se le podía dar validez.

Finalmente, como los abucheos no cesaron, los consejeros se marcharon y el club anunció que se pasaba directamente a las votaciones. Estas se realizaron a través de los auriculares que previamente habían instalado en las gradas para la traducción de la presidenta. Utilizaron dichos auriculares para realizar las votaciones de los puntos del orden del día, que no habían sido ni explicados, de manera telemática.

Los accionistas gritaban desde la tribuna «¡esto es ilegal!», mientras que la notaria, Ana Julia Roselló, aseguraba que iba a dar la Junta por constituida porque no dejaban hablar. El problema es que la responsabilidad penal ahora es de los consejeros y no de Peter Lim, ya que eran los que estaban presentes en la misma.

Comunicado del Valencia

El Valencia CF y su Consejo de Administración lamentan lo sucedido en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2024 que ha tenido lugar este jueves 19 de diciembre de 2024 en el Camp de Mestalla.

El comportamiento inaceptable por parte de un grupo de los 190 accionistas asistentes presenciales ha impedido en repetidas ocasiones la intervención de la mesa, perturbando una Junta General Ordinaria de Accionistas 2024 que ha reunido 6.271.776 acciones en representación de 243 accionistas y en la que se han sometido a votación aspectos clave para el desarrollo corporativo y financiero de la entidad.

El Club y su Consejo de Administración aprobaron en la Junta General de Accionistas 2023 la reducción del número de acciones necesarias para asistir a una acción con el objetivo de favorecer y aperturar el diálogo con todos sus accionistas.

Lamentablemente, lo sucedido en el día de hoy no se corresponde con el espíritu de esta medida y ha impedido al resto de los accionistas expresarse, así como al Consejo de Administración, por lo que la Junta General de Accionistas 2024 no ha podido desarrollarse dentro de unos cauces de normalidad, civismo y respeto, avanzando directamente a la votación del orden del día y, posteriormente, a su conclusión.