Inauguran la primera estatua de la historia de la MLS en homenaje a Beckham

Los Angeles Galaxy homenajeó a David Beckahm creando la primera estatua de la historia de la MLS

Los Angeles Galaxy homenajeó a la leyenda inglesa del fútbol David Beckham con la primera estatua de la historia de la Major League Soccer de Estados Unidos.

El cuadro californiano decidió honrar a la estrella británica, que vistió sus colores de 2007 a 2012, con una figura lanzando una falta, una de sus especialidades como futbolista. “Quiero agradecer al club y a los creadores de esta estatua ya que, gracias a ellos, voy a ser joven para siempre”, dijo entre risas el centrocampista, que se retiró en el París Saint-Germain en 2013 después de desarrollar el resto de su carrera en el Milan, el Real Madrid y, sobre todo, el Manchester United.

“Cuando pienso en Los Ángeles y en el Galaxy, la palabra que me viene inmediatamente a la cabeza es ‘familia’. Me acogieron con los brazos abiertos y tengo desde siempre la sensación de formar parte de ella”, prosiguió el inglés bajo la atenta mirada de su mujer Victoria, ex cantante de las Spice Girls.

Beckham ganó dos títulos de la MLS, en 2011 y 2012, y marcó 20 goles en sus 118 encuentros entre todas las competiciones con el Galaxy.

Su traspaso a Los Ángeles dio un salto de calidad a la MLS, sobre todo en términos de exposición internacional. “Cuando llegué a Estados Unidos quería que mis victorias no se limitaran al terreno de juego. Quería participar en el crecimiento de la MLS y del fútbol en este país. Quería convencer a otros jugadores de venir aquí. Creo que conseguimos ese objetivo, incluso si aún queda mucho” por hacer, sentenció.

El inglés, tras su paso como jugador, sigue muy implicado en la MLS tras estar ahora al frente de la franquicia de Inter Miami, que debutará en la competición en 2020.