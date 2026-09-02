La imagen del mercado de fichajes: las lágrimas de Pablo García tras verse obligado a dejar el Betis

Pablo García fue uno de los grandes protagonistas del último día del mercado de fichajes después de abandonar la ciudad deportiva del Betis entre lágrimas tras verse obligado a fichar por el Racing de Santander. El canterano del club andaluz se rompió de dolor mientras dejaba en coche las instalaciones del equipo de toda su vida para poner rumbo a Cantabria. Su familia dejó claro ante los medios que «lo estamos pasando muy mal».

No fue el fichaje más sonado en el último día de mercado de fichajes, pero sí el que ha dejado la imagen más desoladora. El Real Betis acordó a última hora del día el traspaso de su canterano Pablo García rumbo al Racing de Santander, quedándose con el 50% de los derechos de uno de los futbolistas más prometedores de su cantera, que incluso anotó el gol de la victoria verdiblanca hace unos días contra el Valencia en Mestalla.

Las lágrimas de Pablo García por dejar el Betis

El Racing de Santander abonará 5,5 millones de euros para hacerse con el 50% de los derechos de Pablo García y, tras confirmarse el traspaso, el jugador se marchó a la ciudad deportiva del Real Betis para recoger sus cosas y despedirse de los empleados que aún quedaban en las instalaciones. Al salir en el coche que conducía su madre, el futbolista se rompió a llorar en unas imágenes únicas.

El Chiringuito captó al futbolista roto de dolor, que apenas pudo pronunciar unas palabras. «Esperemos que todo vaya muy bien», dijo el joven futbolista mientras se rompía a llorar en una de las imágenes más devastadoras de este mercado de fichajes.

😭 PABLO GARCÍA se va LLORANDO del BETIS 😭 😢 Imagen para el recuerdo: el jugador no puede ni hablar abandonando la ciudad deportiva. 📹 @GonzaloTortosa pic.twitter.com/oKNwR9DlcM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 1, 2026

Su padre Ramón contó posteriormente en El Partidazo de Cope cómo se gestó el fichaje en el último día de mercado. «Muy tarde, porque eso ha surgido este mediodía o no sé. A media tarde por ahí surgió la historia y hemos estado esperando hasta que se cerrase todo, hasta bastante tarde», afirmó.

«Está claro que al niño siempre lo que le interesaba este año con 20 años es intentar jugar lo máximo posible. Y aquí sabemos el plantillón que tenemos y el montón de futbolistas buenísimos que hay, entonces estábamos entre quedarte aquí o intentar buscar una salida para él para relanzar su carrera y poder jugar y disfrutar del fútbol, que es lo que él quiere», aseguró su padre.