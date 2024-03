Ilia Topuria responde al reto O’Malley y le manda un mensaje: «Haz eso primero»

Sean O’Malley retó a Ilia Topuria y éste no ha tardado en responder. El luchador estadounidense le mandó un mensaje al hispanogeorgiano después de retener el cinturón de campeón de peso gallo tras vencer al ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera, y le pidió a la UFC que le pongan un avión a España para luchar contra el campeón de peso pluma. Sin embargo, el hombre del momento ha rechazado su petición de pelear con él… de momento.

«Suga, felicidades. Fue una actuación preciosa. Tienes pendiente una pelea con Merab, haz esa primero», respondió Ilia Topuria después de que O’Malley pidiera a Dana White, presidente de la UFC, que le montaran en un avión a España para pelear contra el verdugo de Vokanovski en España. «Dana White, dame un jet que me lleve a a España, que voy a por Ilia Topuria. Y si él no quiere… que le jodan, quiero a Ilia. ¡Dadme a Ilia!», comentó el estadounidense tras su gran victoria ante el ecuatoriano.

Suga, congrats.. Was a beautiful performance! There is a fight chasing you with Merab.. Get that done first .

— Ilia Topuria (@Topuriailia) March 10, 2024