Horario Mlada Boleslav - Betis: dónde ver la Conference League en directo online.

El Real Betis se enfrenta al Mlada Boleslav en la cuarta jornada de la fase de liga de la Conference League y tras un inicio con bastantes dudas los verdiblancos necesitan sumar tres puntos sí o sí. Los verdiblancos tienen delante a un rival bastante asequible, por lo que lo que no sea volver de la República Checa con tres puntos sabrá a poco a los de Manuel Pellegrini, ya que están jugando con fuego y podrían acabar eliminados de esta competición de seguir pinchando.

A qué hora es el Mlada Boleslav – Betis de la Conference League: horario del partido

El Real Betis viaja a la República Checa para enfrentarse al Mlada Boleslav y disputar el partido que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Conference League. El conjunto verdiblanco, que tendría que ser uno de los favoritos para ganar este título, no ha comenzado con buen pie y por ahora ha conseguido ganar un partido, empatar otro y también perder otro más, por lo que está con cuatro puntos. Los pupilos de Manuel Pellegrini ocupan la plaza decimoctava, así que ahora estarían clasificados para los playoffs de este torneo, pero no podrán despistarse si no quieren pasarlo mal. Eso sí, todavía les queda tiempo para revertir la situación y acabar entre los ocho primeros para avanzar directamente a octavos de final y para ello tendrán que llevarse los tres puntos ante un conjunto checo que no ha logrado puntuar hasta el momento, por lo que estaríamos hablando de un rival asequible para el combinado andaluz.

La UEFA programó este Mlada Boleslav – Betis que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Conference League para este jueves 28 de noviembre. El organismo que rige el fútbol continental fijó el choque en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. No se esperan altercados ni incidentes en la previa y todo debería comenzar puntualmente en la República Checa.

Dónde ver en vivo el Mlada Boleslav – Betis y en qué canal de televisión

El nuevo formato de competiciones europeas también llegó a la Conference League y el gran favorito, por encima de todos, para ganar esta competición es el Chelsea, que es el actual líder de la clasificación con pleno de victorias. Hay que destacar que los londinenses están empatados a puntos a varios equipos, como el Legia de Varsovia, Jagiellonia Bialystok, Rapid de Viena, Guimaraes y Heidenheim.

El medio de comunicación que se hizo con los derechos en exclusiva para retransmitir toda la competición de bronce del fútbol europeo fue Movistar+. Este Mlada Boleslav – Betis de la jornada 4 de la fase de liga de la Conference League se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Liga de Campeones. Este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en este partidazo.

Además, todos los hinchas del conjunto de Heliópolis y los amantes de las competiciones europeas podrán disfrutar de este Mlada Boleslav – Betis de la jornada 4 de la fase de liga de la Conference League en directo en streaming y en vivo online a través de la aplicación de Movistar+. Esta app puede ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, como también con un ordenador mediante la página web.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la información más importante que suceda en la previa de este duelo de la jornada 4 de la fase de liga de la Conference League, donde también publicaremos un resumen conjunto de esta competición y de la Europa League mirando a los equipos españoles, ya que también jugarán ese día el Athletic Club y la Real Sociedad.

Árbitro y estadio del partido Mlada Boleslav – Betis

El Mestsky Stadion, también llamado Lokotrans Arena, ubicado en la República Checa, será el escenario donde el Mlada Boleslav y el Real Betis se enfrenten en el choque que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Europa League. Este estadio fue inaugurado en 1965 y tiene capacidad para acoger a unos 5.000 espectadores, así que veremos qué tal está el ambiente para este duelo ante los de Manuel Pellegrini.

Es cierto que se trata de un estadio chiquitito y humilde, pero en 2002 fue reformado y se le instalaron cubiertas para las gradas, que sólo tiene tres. El Real Betis intentará conquistarlo y llevarse los tres puntos frente a un Mlada Boleslav que no va muy bien en su temporada, ya que tras quince encuentros disputados está décimo en un campeonato en el que hay un total de dieciséis equipos.

La UEFA ha designado al árbitro alemán Daniel Schlager para que imparta justicia en este apasionante Mlada Boleslav – Betis de la jornada 4 de la fase de liga de la Conference League. Su compatriota Robert Schröder estará controlando el VAR y revisando cualquier acción polémica para avisar a su compañero de que vaya a revisar alguna jugada que se le haya escapado al monitor que estará en la banda del Mestsky Stadion.