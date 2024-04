Nadia Jémez, la hija del entrenado español Paco Jémez, ha sido una de las últimas invitadas al podcast La Influencia, dirigido por el también ex futbolista y actual comentarista José Antonio Martín, Petón. Allí, la influencer ha desvelado algún momento complicado que le ha tocado vivir a su padre debido a su notoriedad en las redes sociales, sobre todo durante su etapa en el banquillo del Cruz Azul, en México.

«Allí la prensa deportiva es más prensa rosa. Se mete mucho en la vida de los futbolistas y de los entrenadores. Y a mi padre le preguntaban por mis fotos en las ruedas de prensa después de los partidos. Pero cuando de verdad explotó, fue cuando las subieron a la plataforma de Playboy México. Ahí es cuando dijo que iba a denunciar a ciertas personas porque yo en ese momento era menor de edad. Tenía 17 años y es delito», contó Nadia en la entrevista.

Una Nadia Jémez que tiene más de 300.000 seguidores en Instagram y que también tiene una importante presencia en otras redes sociales como Tik Tok, Twitch o Youtube. La joven está preparado unas oposiciones para ser notaria, aunque actualmente podría vivir de sus promociones en redes. Un mundo que a menudo se relaciona con el del fútbol, aunque su padre siempre le ha dado un consejo en lo que se refiere al deporte rey: «Siempre me ha dicho que nunca esté con un futbolista. Y nunca he estado con un futbolista ni tampoco he dado un beso a un futbolista. Jamás. Eso sí, amistades muchísimas».

Por otro lado, Nadia Jémez también desveló el capricho que se dio con su primer sueldo como influencer: «Me compré un bolso de Gucci. No era muy caro: unos 1.900-2.000 euros». Además, la hija de Paco Jémez habló sobre las oposiciones que se está preparando para ser notaria: «Estudio ocho horas al día. Me levanto a las 7 de la mañana. Cada tres horas descanso unos 15 minutos o 30 minutos».

Una Nadia Jémez que hace unos meses fue noticia por cargar contra Piqué públicamente. «Una persona que deja a su familia, se lía con una chavalita que no sé cuántos años tendrá, mi edad, y lo deja todo, se divorcia de su mujer y hubo todo el escándalo que hubo… a mí no me transmite confianza», decía en referencia a un Piqué por el que fue preguntada sin saber el autor, probablemente, que la respuesta iba a ir por esos derroteros.

La explicación no quedó ahí, y es que Nadia Jémez tiene una historia personal que contar sobre Piqué que se ha hizo viral, provocando la respuesta de miles de personas a través de las redes sociales. «Aparte que yo en ocasiones que he estado con él no ha sido una persona a la que yo le deba respeto, porque no se ha comportado bien con los demás. Una vez iba con él en el coche le pareció super bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal porque le pareció correcto, y entrar a ciento y pico por hora en un parking», contaba Jémez, quien vivió un momento de bochorno con la disputa de Piqué con el trabajador del parking.

«Entonces el señor del parking le dijo que no podía entrar así en el parking. Le contestó de una manera… ‘venga que sí, vale, cómprate un amigo’. Yo no me lo podía creer, me decía, ‘¡qué hago aquí, qué hago aquí!’. Me hizo pasar una vergüenza… no es una persona que me inspire confianza, creo que es la primera y la última vez que me he visto con esta persona», finalizó.