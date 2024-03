Heroico Sainz: saldrá segundo en Australia dos semanas después de ser operado de apendicitis

Un tercer sector más amarillo de la cuenta en su última vuelta rápida fue lo único que frenó la machada completa de un heroico Carlos Sainz, que tan sólo dos semanas después de ser operado de apendicitis volvió a subirse a su Ferrari para convertirse en la única alternativa a los Red Bull. El piloto español saldrá segundo en la carrera del Gran Premio de Australia tras quedarse a menos de dos décimas de la pole, que la volvió a marcar Max Verstappen.

Sainz, que ni mucho menos estaba al 100%, se adueñó de cada tramo del circuito de Albert Park y lideró la Q1 y la Q2. Era el favorito junto a Verstappen para llevarse la pole y aunque finalmente se quedó a las puertas, se ha ganado todo el derecho del mundo a luchar por una nueva victoria desde la primera línea de la parrilla de salida.

«Me siento bien. Lo he dicho al principio, no me siento al 100%, pero lo bueno es que no tengo dolor. Puedo apretar y espero mañana dar otro paso en la recuperación y ojalá pueda estar bien», confesaba Sainz en los micrófonos de la Fórmula 1 minutos después de bajarse del SF-24. Y es que el madrileño le volvió a comer la tostada a su compañero, Charles Leclerc, y parece decidido a, como mínimo, subirse al podio por segunda vez consecutiva en Melbourne.

Si bien hace dos fines de semana no pudo correr por ese problema en el apéndice por el que tuvo que ser operado en Arabia Saudí, Sainz arriesgó y aceleró plazos para regresar por todo lo alto y pronosticar un gran resultado en Melbourne. De nuevo, se volverá a quedar en solitario contra los Red Bull, de hecho, sentirá el aliento de Sergio Pérez en el cogote al ser más rápido que él en la clasificación.

El orgullo de Carlos Sainz padre

Tras su épica victoria en el GP de Singapur en 2023, la única carrera que no ganó uno de los dos pilotos de la escudería austriaca, Sainz volverá a intentar repetir la hazaña para firmar su tercera victoria en la F1. Su padre, que no le quita ojo en el inicio de este Mundial, alabó la exhibición de su hijo en DAZN al término de la sesión.

«Bueno en primer lugar el mérito obviamente lo tiene él que lógicamente hace dos semanas era difícil de pensar. Durante estas dos semanas ha habido días de pensar que sí y de pensar que no. Buenos días, malos días, pero él ha seguido apretando los dientes y es una buena recompensa a no bajar los brazos y a trabajar duro con la intención de llegar a esta qualy», comenzó Carlos Sainz.

«Yo creo que las dos semanas porque no estaba nada claro. Y luego obviamente la qualy, ha sido una buena qualy. Ha estado P1 en Q1, P1 en Q2 y P2 en Q3. Pero todavía queda lo más importante, que es mañana cuando se reparten los puntos. Ha llegado muy, muy justo. Después de los Libres 3 andaba regular todavía, pero otro día más que tiene para recuperarse un poquito», confesaba el campeón del Dakar.