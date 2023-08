Guardiola: «No quiero jugadores que no quieran estar aquí»

Pep Guardiola compareció en rueda de prensa de cara a la final de la Community Shield ante el Arsenal de este domingo. El técnico español habló sobre uno de los temas más calientes en torno a su equipo. Bernardo Silva podría salir al Barcelona y el conjunto azulgrana estaría buscando fórmulas para convencerle.

«Sobre Bernardo y Kyle (Walker) qué puedo decir… Son jugadores muy importantes para nosotros y los queremos aquí sí o sí. Vamos a hacer todo lo posible. No es como Gündogan, que terminaba contrato. Él tiene contrato y quiere quedarse. Haremos todo lo posible para retener estos dos jugadores y reemplazar estos jugadores es muy difícil», confirmó Guardiola sobre el deseo

«Hemos perdido dos jugadores increíbles como Gündogan y Mahrez, que en las últimas temporadas fueron muy importantes, con goles, asistencias y personalidad. Perder a Kyle y Bernardo sería muy difícil y por eso vamos a hacer todo para que sigan, porque ellos quieren estar aquí», añade el español.

Pero de repente cambió su relato y se mostró algo ambiguo lanzando un dardo a aquellos jugadores que no quieren continuar en el campeón de la Champions League: «No quiero jugadores que no quieran estar aquí. Quiero trabajar con muchachos que quieran quedarse. Pero necesitamos obtener una oferta adecuada, no recibimos una oferta adecuada. Si lo quieren, se subirán a un avión y hablarán con nuestro director deportivo».

Por último, Guardiola reiteró su deseo de tener jugadores comprometidos: «Mi discurso no ha cambiado. Desde el primer día hasta el final, no quiero a ningún jugador que no quiera estar aquí. Quiero trabajar con los jugadores que quieren quedarse. Para nosotros Bernardo es muy importante y lucharemos para renovarle».