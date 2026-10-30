El gran problema de Flick en el Barcelona

Hansi Flick tiene un grave problema en el Barcelona al que sigue sin encontrarle solución en sus tres años como técnico blaugrana. El entrenador germano no encuentra la manera adecuada para que su plantilla pueda defender bien en los grandes partidos. PSG y Real Madrid volvieron a sacarle los colores a un equipo que sigue cometiendo los mismos errores año tras año.

El mayor problema del Barcelona sigue estando en la defensa. Y la clave es que no hay defensa. El equipo blaugrana sigue cayendo en las mismas trampas de los rivales que en años anteriores. Hansi Flick mantiene fija su idea de ser agresivos arriba y dejar espacios atrás. Sigue sin funcionar.

Un problema que se ha acrecentado en la última semana en el Barcelona con las lesiones en defensa. La mayoría de los jugadores que han caído lo han hecho en esta parcela. Flick ha perdido durante las últimas semanas por lesión a Christensen, Koundé, Eric García y Xavi Espart.

Flick tiene cuatro defensas sanos

Por lo tanto, el Barcelona afronta el partido de Liga de este sábado contra el Deportivo Alavés con solamente cuatro defensas sanos de la primera plantilla: Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo y Balde. Los dos centrales están acumulando muchos minutos y corren el riesgo de caer también. Balde será titular este sábado por primera vez en toda la temporada, ya que Flick no ha confiado mucho en él hasta ahora. Y lo hará por obligación.

Un Hansi Flick que quiere arreglar este problema, sabedor de que a día de hoy está muy mermado en esta parcela. Debe apretar los dientes con lo que tiene, pero sabe que sus jugadores no lo están haciendo bien. En la última rueda de prensa criticó la manera de defender contra el Real Madrid y en ese aspecto es exigente para poder mejorar cuanto antes.

«Siempre lo digo, defender no solo es un trabajo de los zagueros, la delantera también debe estar implicada. No hay que perder pelotas fáciles, en primer lugar, como pasó contra el Real Madrid. No refleja nuestra calidad como equipo. Nos faltó frescura. Debemos estar más enchufados y defender bien el área, por descontado, marcar bien a los rivales, algo que no hicimos muy bien. Es lo que hay que mejorar. Es lo que hemos entrenado, hablado con los jugadores y hemos preparado», señaló Flick con palo incluido a toda su plantilla, desde el primero hasta el último. Sabe el alemán que defendiendo así será imposible ganar la Champions, el gran anhelo de Laporta.