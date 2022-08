Carlos Alcaraz, número 4 de la ATP, debuta en el Masters 1000 de Cincinnati ante el estadounidense Mackenzie McDonald esta madrugada. El murciano, de 19 años, busca mejorar sensaciones tras caer en su estreno en Montreal en un partido en el que reconoció que le pudo la presión. Ahora, tiene ante sí una nueva oportunidad de recuperar la confianza en pista en un momento «complicado» para él. «Es un desafío para mí seguir siendo el mismo», reconoció el de El Palmar en rueda de prensa antes de afrontar el último torneo previo al US Open.

Nueva oportunidad para Carlos Alcaraz, después de su estreno fallido la semana pasada en Montreal. El tenista murciano fue sorprendido a las primeras de cambio por Tommy Paul en su estreno en torneo canadiense, en un encuentro en el que se vio sorprendido por la presión de ser número cuatro del mundo y segundo cabeza de serie en el torneo. La rápida subida del pupilo de Juan Carlos Ferrero le ha generado mayor presión de la deseada y le está costando sacar adelante los partidos en momentos donde antes mostraba lo mejor de sí mismo.

«En este momento, tomo cada partido como un desafío para seguir siendo el mismo. Soy el número 4 del mundo, uno de los favoritos para ganar este torneo, así que es complicado aguantar la presión», reconoció Alcaraz en rueda de prensa antes de su debut en segunda ronda en el Masters 1000 de Cincinnati, donde le espera Mackenzie McDonald a partir de la una de la madrugada -hora española-.

“Estoy entrenando al máximo y a mi mejor nivel, con el objetivo de mejorar y reproducir el nivel que mostré durante la gira de tierra batida y en Miami. Para mí, ser el mismo jugador siempre es un desafío”, añadió el murciano. Lo cierto es que no es una situación nueva para él. Después de su victoria en Miami, el primer Masters 1000 en su carrera, Alcaraz tropezó en su estreno en Montecarlo, pero supo levantarse y se llevó después los títulos en Barcelona y Madrid.

«Debo utilizar esa presión a mi favor»

Arropado por un gran equipo encabezado por Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz ha aprendido la lección y llega a Cincinnati dispuesto a recuperar buenas sensaciones y continuar con su camino de aprendizaje. A sus 19 años, no es fácil encajar estar entre los cuatro mejores del mundo y que se espere de él que esté siempre entre los favoritos al título.

«Entendí todo lo que pasó en Montreal. No pude soportar la presión de ser uno de los favoritos de cara al título o tener el ranking que tengo ahora mismo. Aquí he venido a entrenar y demostrar dónde estoy», reflexionó el de El Palmar. «El tipo de jugador en el que me he convertido me hace ver que debo utilizar esa presión a mi favor. Sé que me estoy enfrentando a los mejores del mundo y que tengo que dar lo mejor de mí mismo», añadió Alcaraz.

«Creo que todos los jugadores se exigen para jugar mejor ante mí. Me doy cuenta de que si no juegan muy agresivos o a un alto nivel voy a ser un rival muy difícil para ellos, así que me lo tomo como un halago», concluyó Alcaraz a horas de saltar por primera ver a la pista en Cincinnati, torneo antesala del US Open 2022.