Gonzalo apunta alto con España: «Sueño con estar en la Absoluta y quién sabe, quizás el Mundial»

La vida de Gonzalo García se ha acelerado a lo largo de los últimos meses. En apenas nueve meses ha pasado de hacer las maletas a contrarreloj para disputar el Mundial de Clubes en Estados Unidos, donde todo cambió, a derribar el muro del primer equipo del Real Madrid y ser estandarte de la España Sub-21. Por esa vía circula estos días. Le metió un doblete a Chipre y abrió la lata ante Kosovo. Tres goles en dos partidos.

«Estoy muy contento, no solo por el gol, sino por la victoria, que supone mucho. Es una victoria muy trabajada de parte del equipo. Hemos demostrado que queríamos ir a por el partido desde el primer momento. Ha sido complicado. Kosovo planteó un partido con un bloque bajo bastante trabajado. Vuelvo del parón con más confianza. Siempre es un orgullo venir con España», aseguró Gonzalo.

La puerta que le queda por derribar es la de la Absoluta. Sueña con ello y no se cierra ninguna puerta a corto plazo. «Soy un chico con muchísima ambición y todo jugador joven y español, sueña con jugar con la Absoluta y para mí no es menos. Tengo buenos recuerdos de Estados Unidos por el Mundialito de Clubes con el Real Madrid. Tengo que hacer mi trabajo diario para seguir mejorando y aprovechar las oportunidades que me den en el campo, tanto con la Sub-21 como con el Real Madrid y así poder ganarme un puesto en la convocatoria. de la Absoluta. Y quién sabe, quizás ir al Mundial», explicó Gonzalo.

El buen momento de forma de Gonzalo, con tres goles en dos partidos con la Sub-21, saca a relucir el debate sobre sus oportunidades, tanto en el Real Madrid de Arbeloa como en la Absoluta de Luis de la Fuente. Mensajes que el propio jugador descarta enviar. «No, en absoluto. Yo no trabajo para dar mensajes a nadie. Yo simplemente trabajo para mejorar cada día y aprovechar las oportunidades que me da el entrenador, tanto aquí como en el Real Madrid», dejó claro el futbolista.

David Gordo, seleccionador nacional Sub-21, se mantuvo en la misma línea. «Seguro que sí, que Arbeloa y De la Fuente lo tienen en cuenta, como todo el fútbol español. Gonzalo es un jugador muy importante, como todos los que han venido a esta convocatoria. Claro que tienen en cuenta a Gonzalo y a todos. Tenemos mucha comunicación De la Fuente y yo. Se dedica en cuerpo y alma a buscar lo mejor para España», explicó Gordo.