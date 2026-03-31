David Gordo: «Seguro que De la Fuente y Arbeloa han tenido en cuenta el gol de Gonzalo»

Se descontaban los minutos y cada vez estaba más cerca de consumarse el ejercicio de resistencia kosovar hasta que Gonzalo metió el pie. Se descolgó al segundo palo y empujó el balón suelto por el área pequeña. Ahí quedó la obstinación defensiva de Kosovo, que ya no pudo levantarse. Los chicos de David Gordo resolvieron el entramado defensivo balcánico y dejan su billete al Europeo a una sola victoria.

«Los jugadores están haciendo un trabajo muy bueno. Estos chicos son capaces de lo que se propongan. Tienen hueco en cualquier equipo de Primera División. Hacen mi trabajo más sencillo. Llevamos pleno de victorias, pero no tenemos todavía la clasificación automática. Esperaremos a ganar a Finlandia», expresó David Gordo.

Gonzalo cierra el parón de selecciones con tres goles en dos partidos. Mensaje para que Arbeloa y Luis de la Fuente le den más minutos. «Seguro que sí que lo tienen en cuenta, como todo el fútbol español. Gonzalo es un jugador muy importante, como todos los que han venido a esta convocatoria. Claro que tienen en cuenta a Gonzalo y a todos. Tenemos mucha comunicación De la Fuente y yo. Se dedica en cuerpo y alma a buscar lo mejor para España», explicó Gordo.

Gonzalo lidera una camada que oposita a derribar el muro de la absoluta en cuanto haya oportunidad. «Ojalá fuesen diez. En la Federación trabajamos para eso. Hay muchos jugadores de mucho nivel y cualquiera puede dar el salto a la absoluta. Si van muchos de los que están ahora, nosotros tiraremos de las categorías inferiores. En España tenemos una de las mejores materias futbolísticas. Bendito trabajo. Ojalá pase», aseguró Gordo.