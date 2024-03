Georgina Rodríguez sube la temperatura con un vestido totalmente transparente

Georgina Rodríguez vuelve a dar que hablar. La influencer, que disfruta de unos días en Madrid, sube la temperatura y arrasa con un vestido transparente. La pareja de Cristiano Ronaldo parece haber estado de nuevo rodando para Netflix, donde su docureality ya tiene dos temporadas. Días antes, la modelo y empresaria disfrutó de unas vacaciones en familia en el Mar Rojo.

Desde que Cristiano Ronaldo desembarcó junto a Georgina Rodríguez y sus hijos en Arabia Saudí tras fichar por el Al-Nassar no han dejado de descubrir el país, despertando el interés para los que sueñan con destinos menos conocidos. Sl futbolista y su familia se dejaron ver días atrás en las playas paradisíacas del Mar Rojo, en las que han pasado unos días de desconexión y donde se han sentido «cerca del cielo», escribió el deportista portugués en su cuenta de Instagram, en la que compartió un vídeo caminando por la playa junto a sus cuatro hijos menores.



El lugar en el que se alojaron fue la isla privada de Ummahat, donde se encuentra el exclusivo St. Regis Red Sea Resort, solo apto para bolsillos muy desahogados, pues pasar una noche en él supone desembolsar un mínimo de 5000 euros. La pareja eligió este destino en el que alquilaron una villa para disfrutar de unos días de relax junto a sus cinco hijos.

El resort donde se hospedan lo denominan como la joya del Mar Rojo. El coste por noche de una habitación oscila entre los 5.000 y los 7.000 euros, sin contar las comodidades añadidas que se pueden contratar, como el servicio de mayordomo. Como dato curioso, para entrar a las instalaciones del hotel, los huéspedes deben hacerlo en barco o hidroavión desde el aeropuerto del Mar Rojo, ya que no es posible hacerlo de otro modo.

A Georgina Rodríguez le ocurrió hace semanas algo que seguramente nunca hubiera imaginado. Y es que censuraron su trasero en un medio de comunicación, concretamente en el diario Hamshahri, de la línea dura del régimen de Irán. Sus nalgas redondeadas fueron alteradas digitalmente por Photoshop o un programa similiar para que parecieran planas, y la foto familiar retocada con Cristiano Ronaldo y sus hijos se ha hecho viral. Se trataba de una imagen subida por Cristiano Ronaldo de las celebraciones de su 39 cumpleaños. Georgina Rodríguez posaba de perfil con un vestido negro, sin enseñar nada, bastante elegante y familiar. Sin embargo, la foto publicada por el periódico Hamshahri del régimen iraní dista mucho de la real, porque directamente eliminaron y censuraronel culo de la influencer.

