Gavi inicia una campaña para convertir a Pedri en Balón de Oro

El Barça vivió una noche de satisfacción en Montjuic tras imponerse al Benfica (3-1) y sellar su pase a los cuartos de final de la Champions League. Más allá del resultado, el vestuario azulgrana dejó varios mensajes destacados, con varios protagonistas. Fue Gavi el que elogió sin dudar a Pedri, asegurando que es «el mejor mediocampista del mundo» en estos momentos, tras su actuación ante las águilas, iniciando así lo que parece una clara campaña para posicionarlo como candidato al Balón de Oro.

El canario volvió a brillar en la victoria ante el Benfica, siendo nombrado MVP del encuentro y demostrando que ha recuperado su mejor versión tras un año complicado por las lesiones. Pedri está recuperando su mejor versión y está echándose a su espalda, en muchos momentos, al cuadro culé.

Es por esto por lo que Gavi no dudó en ensalzar a Pedri tras el partido en zona mixta: «Lo del Balón de Oro es lo de menos, es individual al final, pero todo el mundo sabe qué clase de jugador es Pedri. El año pasado no pudo mostrar porque se lesionaba mucho. Nadie se lo merece tanto como él. Todo el vestuario nos alegramos porque esté con nosotros, es muy importante para el equipo y para la selección».

Gavi: «Lo del Balón de Oro es lo de menos, pero todo el mundo sabe la clase de jugador que es @Pedri. Nadie se lo merece tanto como él»#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/JzUOKUmqti — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 11, 2025

Con estas palabras, el sevillano dejó claro que, en su opinión, Pedri está un escalón por encima del resto de centrocampista del panorama europeo. Un respaldo significativo, dado que ambos han compartido muchos minutos en el centro del campo del Barcelona y de la selección española.

Más allá de los elogios a Pedri, Gavi también transmitió la confianza de este Barça en la lucha por todos los títulos en los que están en juego. Tras haber conquistado la Supercopa de España, el Barcelona se mantiene en la pelea por la Liga, la Copa del Rey y la Champions. El centrocampista aseguró que el vestuario está convencido de que pueden ganarlo todo: «Claro que estamos convencidos de ganarlo todo. Estoy seguro de que nos podemos llevar todos los títulos que hay en juego porque lo estamos demostrando».

También alabó a Raphinha

Gavi también tuvo palabras para otros compañeros. Destacó el gran momento de Raphinha, autor de un doblete ante el Benfica, y lo incluyó entre los posibles candidatos al Balón de Oro si mantiene su rendimiento: «Claro que es candidato al Balón de Oro, pero lo importante es que siga así. Quedan muchos partidos y ojalá pueda llevarse el máximo de títulos».

Además, protagonizó una divertida anécdota al ser preguntado por la asistencia de Lamine Yamal en el primer gol del brasileño. Con una sonrisa, el sevillano desveló la verdadera intención del joven extremo: «Dice que quería dar el pase, pero qué va, era un disparo».

Gavi se reafirma como culé

El centrocampista andaluz también aprovechó la zona mixta para zanjar cualquier especulación sobre su continuidad en el Barcelona. Pese a que ha perdido protagonismo en el once titular, dejó claro que su compromiso con el club es total: «Es el club de mi vida y estaré aquí hasta que pueda. La gente inventa mucho, pero no he recibido ninguna oferta. He firmado cinco años y los voy a cumplir».

Gavi ha visto reducidos sus minutos esta temporada debido a la competencia en el centro del campo y a algunos problemas físicos. Sin embargo, sigue siendo un jugador clave en la rotación de Flick, quien le otorga confianza y minutos en momentos importantes, aunque fuera del primer plano por el momento.