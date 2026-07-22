Gabón, Mauritania, Uzbekistán, Venezuela… los 31 países que superan a España en arbitraje

31 países han tenido más representación arbitral que España en los dos principales torneos que organiza la FIFA, Mundial y Mundial de Clubes. Entre esas federaciones (o comités) arbitrales con más importancia que el Comité Técnico de Árbitros de España se encuentran Gabón, Venezuela, Mauritania, Honduras o Uzbekistán, por citar algunos. Todo un papelón para el arbitraje español.

De los 167 partidos de Mundial y Mundial de Clubes, que son los dos principales torneos organizados por la FIFA y la mayor élite entre selecciones y clubes, sólo uno lo arbitró un español: Hernández Hernández en el Brasil – Haití de fase de grupos del Mundial 2026.

El pésimo nivel del arbitraje español se ha visto en estos dos torneos y la FIFA lo ha puesto de manifiesto a nivel internacional. Ya no es un asunto nacional que denuncie, por ejemplo, el Real Madrid. Pierluigi Collina, responsable del arbitraje en la FIFA, ha dejado en ridículo al arbitraje en España. Los datos lo dicen.

En este Mundial 2026, 28 países han tenido mayor representación que España. Si se le suma el Mundial de Clubes, que también depende de la FIFA, son 31. España tiene que conformarse con empatar con Senegal, Emiratos Árabes Unidos o China. Le superan 31. Entre ellos, están los grandes países futbolísticos: Argentina, Inglaterra, Francia, Brasil, Portugal, Marruecos… Pero también países que no tienen relevancia futbolística. Son los casos, por ejemplo, de Qatar, Gabón, Mauritania, Honduras, Uzbekistán, Jordania, Canadá, El Salvador…

Listado de países por partidos arbitrados en Mundial y Mundial de Clubes