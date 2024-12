Un futbolista uruguayo tendrá que jugar con una pulsera telemática mientras le investigan por maltrato

El jugador uruguayo Mathías Acuña tendrá que jugar con una pulsera telemática mientras que se le investiga por maltratar a su ex pareja. El jugador, que milita en la Primera División de Ecuador, tendrá que llevar este dispositivo por orden judicial como medida cautelar. El futbolista fue denunciado por su ex pareja por unos supuestos malos tratos físicos y psicológicos que han llevado a la juez a tomar esa medida mientras que se investiga lo sucedido, como medida de control.

De hecho, el propio Acuña, que defiende su inocencia, ha celebrado la decisión, puesto que de esta manera su ex pareja «no podrá inventarse un eventual acercamiento ilegal». El uruguayo ha explicado lo sucedido y afirma que la propia juez le ha dicho que la colocación de una pulsera telemática se debe a «una medida cautelar». «En este país (Ecuador) las leyes son así: te ponen la tobillera por todo lo que sucedió anteriormente en otros casos y para que ellos tengan un control; pero repito, no por ser culpable».

El futbolista aseguró que la tobillera electrónica le ha dado «tranquilidad», porque la otra parte no podrá inventarse un eventual acercamiento ilegal, y porque le ha servido para «terminar esta relación tóxica de años» porque «no quería estar más con ella». «Estoy tranquilo, rodeado de los míos que me conocen y saben que nunca violenté a nadie, tengo dos hijas mujeres y quiero que las respeten y cuiden como deben, nací de una mujer, no tengo nada más que decir», ha manifestado el futbolista.

Acuña milita en el Mushuc Runa, de la máxima categoría del fútbol ecuatoriano, con el que se ha clasificado para disputar la Copa Sudamericana, segunda competición de la CONMEBOL tras la Libertadores. Sin embargo, su contrato con el club expira el próximo 31 de diciembre, por lo que está en el aire su continuidad en el conjunto ecuatoriano. Como mínimo, mientras dure la investigación por los supuestos maltratos que habría cometido sobre su ex pareja, deberá portar una pulsera telemática.

Por su parte, Lu Rodríguez, la que fuera pareja del futbolista y denunciante, publicó en las redes sociales un mensaje pronunciándose al respecto: «Evité este momento por muchos años, por miedo, por respeto a sus hijos, por amor, porque más allá de todo el daño, de todo lo que mucha gente sabe que pasé, hizo oídos sordos».

«Todo esto se incrementó y se convirtió en violencia física. Sí, años lo aguanté. Llegó al punto de no tener vergüenza de pegarme adelante de su familia, él lo sabe, su familia lo sabe, todos lo saben, pero la plata es lo único que los mueve», denunció la que fuera pareja de Acuña.