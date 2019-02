Pep Guardiola no tiene bastante con los jueces españoles que mantienen entre rejas a sus idolatrados golpistas, sino que también tiene una cruzada contra los árbitros nacionales. El último en cruzarse en su camino, Carlos del Cerro Grande.

No tiene bastante Pep Guardiola con los jueces españoles, que mantienen entre rejas a sus queridos golpistas, esos a los que el entrenador catalán y el independentismo llaman presos políticos. El entrenador del Manchester City también se tiene que cruzar con otro tipo de jueces, con los árbitros nacionales, y el último ha sido Carlos del Cerro Grande, que dirigió este miércoles el duelo entre el Schalke y el equipo inglés.

El colegiado español señaló dos penaltis a favor de los alemanes y en contra del City de Guardiola: el primero por una mano de Otamendi y el segundo, por un agarrón de Fernandinho sobre Salif Sané en el área grande. Además, el central argentino fue expulsado en la segunda parte por doble amarilla y se perderá la vuelta. Hubo todavía más polémica cuando Del Cerro Grande, que estrenaba su condición de colegiado Élite UEFA, tuvo que tomar una decisión sin poder consultar personalmente las imágenes porque la pantalla que debía apoyarle a pie de campo en el Veltins Arena de Gelsenkirchen no funcionaba.

Lo que le faltaba a Guardiola, que ya de por sí tiene una cruzada contra los árbitros nacionales, y sobre todo contra Mateu Lahoz, que acabó expulsándolo en un partido de Champions entre el City y el Liverpool el curso pasado. Meses después, el catalán se acordó de Mateu Lahoz cuando le preguntaron tras ganar al Shakhtar Donestk por un penalti inexistente que le pitaron a Sterling.

“Nos dimos cuenta al momento que no era penalti, la acción de Raheem. Por supuesto Sterling podía haber dicho que no era penalti. También lo podría haber hecho Milner la temporada pasada con el gol que nos anularon contra el Liverpool. En aquel caso el árbitro Mateu Lahoz no lo quiso pitar, fue diferente. Sabía que era penalti pero no lo pitó. Siempre he dicho que los árbitros deben ser asistidos, esto es una prueba más”, dijo.

Otra cruzada de Pep Guardiola, al que parece que le molesta todo lo que tenga alguna relación con España. En esta ocasión son los árbitros…